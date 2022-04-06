Şahin, Kharkiv Belediye Başkanı Terekhov ile görüştü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ukrayna’nın Gaziantep ile kardeş şehri olan Kharkiv’in Belediye Başkanı İgor Terekhov ile çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi.

Şahin, Rusya - Ukrayna savaşından en çok etkilenen şehirlerden biri olan kardeş şehir Kharkiv’in Belediye Başkanı İgor Terekhov ile yapılan çevrimiçi toplantıda, savaş yüzünden Ukraynalıların acı çektiğini belirterek, bunun bir an önce son bulmasını diledi.

“Bu acıyı biz de bütün yüreğimizle hissediyoruz” diyen Şahin, 10 yıldan bu yana bu bölgede, coğrafyada Halep’in çocuklarının acılarına tanık olduklarını anımsatarak, “Biz bunu çok yakından yaşadık ve sizi çok iyi anlıyoruz. Bir an önce savaşın bitmesi, barışın gelmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız bütün devlet liderleri ile çok sıkı çalışıyor, ilgili bakanlıklarımız büyük ilgi gösteriyor. Savaş bitsin, barış gelsin istiyoruz. Bu yüzden bugün konuşalım, kardeşten kardeşe ihtiyacınız ne varsa halinizi soralım istedik” dedi.

Bütün gücümüzle, kardeşlik hukukuyla desteğimizi sürdüreceğiz

Şahin, 10 gün önce çocuk bezi ağırlıklı sağlık setlerinin siviller için bölgeye gönderdiklerini dile getirerek, “Gıda paketi ağırlıklı yeni bir tırı daha hazırlıyoruz. Bir taraftan barış olsun diye çalışırken bir yandan da sosyal desteğin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bütün gücümüzle, kardeşlik hukukuyla desteğimizi sürdüreceğiz. Acil ihtiyaçlarınızı sizlerle konuşup dinlemek isterim. Farklı ihtiyaçlar bize iletildiğinde yardım etmeye hazırız. Bu savaş bittiğinde hem sizi bekliyor hem de geçmiş olsun diyerek yanınızda olmayı ziyaret etmeyi çok arzuluyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin halkımıza verdiği destek bizim için büyük bir şans

Başkan Terekhov ise, Türk Halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a barış çabaları için teşekkür ederek, “Türkiye’nin bizim halkımıza verdiği destek bizim için büyük bir şans. Dünya bunu izliyor ve Türkiye’nin yaptıklarını herkes biliyor. Bizler kardeş şehiriz. Daha öncesinde ziyaretlerde de bulundum. Şehrinizi sevdim. Kardeş şehir antlaşmasını bizzat ben imzaladım. 40 gündür savaşımız devam ediyor. Sivil insanların öldüğü bir savaş. 8 bin adet çok katlı binamızın bin 400’ü şu anda yok edildi. 17 hastane, 74 okul, 60 kreş ve alt yapı imha edildi. Gece elektriksiz kalıyor şehir. Füzeler ve bombalamalar devam ediyor. Bizim Cumhurbaşkanımız Volodimir Zelenski bütün dünya liderlerine bir uyarıda bulundu. Hava sahasını kapatılmasını istedi, çünkü buradaki insanlarımızın hayatları buna bağlı” ifadelerini kullandı.

“Barışa verdiğiniz desteklerle insanların yaşamalarına fırsat vermeye çalışıyorsunuz”

Terekhov, 1 buçuk milyon nüfuslu Kharkiv şehrinin yüzde 30’unun şehri terk etmek zorunda kaldığına dikkati çekerek, “Sığınak olarak okul gibi binalarımızı kullanıyoruz. Burada önde gelen ilk ihtiyaç hijyen ve gıda. Maalesef buradaki şartlar insani şartların çok altında ama yaşam mücadelesine devam ediyorlar. Dolayısıyla oluşmuş olan bir durumu Ukrayna halkına karşı soykırım olarak nitelendiriyorum. Bütün dünya sarsıldı Kiev’in Buça ilçesinde yaşananları görünce. Sivil insanların işkence edilmiş vücutları bulundu, kadınlar ve çocuklar taciz edildi. Bu savaş değil, manzaralar korkunç. Ne yazık ki bunlar yaşanıyor Ukrayna’da. Ancak bizim askerlerimiz, Ukrayna ve Kharkiv’i koruyorlar. Diplomatik açıdan barış için destekleriniz için hem Cumhurbaşkanınıza hem de sizlere teşekkür ediyorum. İnsanların yaşamalarına fırsat vermeye çalışıyorsunuz. Bizim irtibatımızın olduğu için ve kardeş şehir olduğumuz için çok mutluyum” diye konuştu.

Başkan Fatma Şahin, görüşmede çocuk bezi ağırlıklı ilk tırı bölgeye gönderdiklerini, gıda ağırlıklı ikinci yardım tırının ise çok yakında yola çıkacağını ifade ederek Terekhov’a acil başka ihtiyaçlar olduğunda da yardıma hazır olduklarını vurguladı.