banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu

Şahin, iklim zirvesinde konuştu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı açılışında iklim ve ekoloji için değişmek gerektiğini belirterek, “Çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak için, gençler için, büyük Türkiye için, dünyanın 10’uncu ekonomisi olmak için, yeşil kalkınmada biz de varız” dedi.

GAZİANTEP 31.03.2022, 13:06
Şahin, iklim zirvesinde konuştu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı açılışında iklim ve ekoloji için değişmek gerektiğini belirterek, “Çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak için, gençler için, büyük Türkiye için, dünyanın 10’uncu ekonomisi olmak için, yeşil kalkınmada biz de varız” dedi.

“İklim Değişikliği” ve “Yeşil Dönüşüm” konularında küresel düzenlemelere en doğru şekilde ve hızla hazırlanmak, iklim değişikliği ile mücadele ve ekonomiye etkisinin en aza indirilmesi için ortak akıl oluşturmak amacıyla ATO Cogresium’da toplandı. Zirvede iklim değişikliği üzerine video gösterimi yapıldı, çeşitli sahne gösterileri sergilendi.

“Dünyanın geldiği noktayı bugün anlayamazsak başaramayız”

Şahin, açılıştaki konuşmasında, dünyanın iklim konusunda kırmızı alarm verdiğine işaret ederek, organizasyonun önemine değindi.

Hacı Bayram Veli’nin “Şehir insanın, insan şehrin aynasıdır’, ‘Kalbi taş olanın, şehri taş, kalbinde aşk olanın şehri gülistan olur” sözlerini anımsatan Şahin, “Biz Hacı Bayram Veli’nin baktığı yerden ülkemizi, dünyayı aşk ile gülistan etmek için buradayız. Dünya olarak ekonomiyi ekolojiye çeviremedik. Yeşil mermerli BM’nin kürsüsünde ‘Ekonomiyi insani kalkınma ile taçlandıramaz, çevresel kalkınmayla bütünleştiremezsek biz bunu başaramayız’ dedik. Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleri olarak dünyanın geldiği noktayı bugün anlayamazsak başaramayız. Yüksek teknolojik arıtmaya geçemezsek balıkları öldüreceğimizi, ağaçları kurutacağımızı, çiçeği, böceği koruyamazsak bebeklerimizi koruyamayacağımızı gördük. Su aktı, biz baktık. Güneş bizdeydi teknoloji Almanya’daydı. Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bugün kanunlarımızı çıkarmamış, çatı kuruluşları kurmamış olsaydık, girişimci ruhumuzu yaşatmasaydık, bugün çok zor bir döneme tanıklık yapacaktık” dedi.

“Yeşil kalkınmayı bütün Anadolu’ya yayacak kurumsal kapasiteyi güçlendirdik”

Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini aldığında ilk iş olarak imar, ulaşım, iklim master planlarını hazırlattığına dikkati çekerek, “2014 yılında bu planları uygulamaya geçirmiş, ekonomiyi ekolojiye çevirmiş, Şampiyon Şehir, Yeşil Şehir Başkanı olarak huzurlarınızdayım. TBB olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Yerel Yönetimler Manifestosu’nda ortaya koyduğu akıllı, sağlıklı, yeşil, marka, kadim şehirleri çalışmak için büyük gayret gösterdik. Belediye başkanlarımızla fikir projeleri ürettik. Başarılı fikir ve projelere mali destek verdik. İyi fikir, iyi bütçedir. Teknoloji açığımız var. Bu açığı hızlıca gidermemiz, ihracattaki yakaladığımız ivmeyi tamamlamamız lazım. Beşeri sermayeyi desteklememiz, gençleri işin başında tutarak onlara yatırım yapmamız gerek. Biz büyük milletiz, büyük hedeflerimiz var. Büyük hedefler yeni fırsatları bize sunuyor. Sanayiyi yeşille yürütebiliriz. Alternatif mali kaynakları güçlendirmek gerekiyor. Yeşil kalkınma, yeşil devrim için buradayız. Belediyeler Birliği Başkanı olarak bütün Anadolu’ya yayacak kurumsal kapasitemizi güçlendirdik” şeklinde konuştu.

“Elektrik maliyetlerimizi düşürecek, yüksek teknolojiye geçecek, yenilenebilir enerjiye yöneleceğiz”

Gaziantep’in 10 milyar dolarlık ihracat kapasitesi olduğunu anlatan Şahin, “Sanayimizi nasıl yeşille buluşturacağız, dijitalleştireceğiz buna çalıştık. Verimli olmazsanız yalınlaşamaz, model fabrika kurmaz, iyi mühendis yetiştiremezseniz bunları başaramazsınız. Ulaşımda ülkemizi demir ağlarla örmemiz lazım. Gaziray’ı tamamlıyoruz. Ülkemiz yerli ve milli tramvay yapıyor. Ulaşımda bisiklet ve bisiklet yolunu önemsiyoruz. Bu konuda İspanya ve Avusturya en çok proje üreten ülkelerdi. Bu yıl bütün büyükşehirler ve belediyeler, hep birlikte proje üreterek dünyada AB’ye en çok proje üreten ülke olduk. Biz bunu başarabiliriz. Cumhuriyetin yüzüncü yılındayız. Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı mirasla, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle Paris Antlaşmasını imzaladık. Yol haritamızı çıkardık. Elektrik maliyetlerimizi düşürecek, yüksek teknolojiye geçecek, yenilenebilir enerjiye yöneleceğiz. Bunu bizler, bu salonla yapacağız” diye konuştu.

Zirveye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, büyükelçiler, eski devlet başkanları, belediye başkanları, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19