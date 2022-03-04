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Şahin Bursa’da incelemelerde bulundu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Bursa’da temaslarda bulundu. Başkan Fatma Şahin ve beraberindeki heyet şehrin tarihi alanlarında yapılan çalışmaları inceledi.

GAZİANTEP 04.03.2022, 11:08
Şahin Bursa’da incelemelerde bulundu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Bursa’da temaslarda bulundu. Başkan Fatma Şahin ve beraberindeki heyet şehrin tarihi alanlarında yapılan çalışmaları inceledi.

Başkan Şahin, gezisinde şehrin Heykel bölgesindeki tarihi binada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Ziyarette iki büyükşehir belediyesinin yürüttüğü projeler konuşuldu.

Fikir alışverişlerinin de bulunulduğu ziyaretin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi semtlerinde hayata geçirilen “Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi” nin uygulandığı alanları gezen Başkan Şahin ve beraberindeki heyet, Başkan Aktaş’tan proje hakkında bilgi aldı. Gazaintep heyeti, incelemelerin devamında Tophane’deki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret ederek, alplerin nöbet değişimini izledi. Müze ve güncel sanat galerisine dönüştürülen Zindan Kapıya geçen heyet, Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi’nde de geleneksel yöntemlerle kozadan ipek üretimini gördü.

Başkan Fatma Şahin’e Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım eşlik etti.

“Her şehrin birbirinden öğreneceği şeyler var”

Proje alanı ziyareti sonrası yaptığı açıklamada TBB Başkanlığı nedeniyle ülkenin dört bir yanında uygulanan çalışmaları yerinde incelediğini aktaran Başkan Şahin, "Bursa ile birbirini tamamlayan bir sanayi altyapımız, kültürel mirasımız var. Biz de İpek Yolu’ndayız. Hanlarımız, hamamlarımız var ve ortak gerçekleştireceğimiz çok proje bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul’da attığı tohumun Bursa’da nasıl yükseldiğini, kocaman fidanın ormana dönüştüğünü görüyoruz. Bu yüzden her şehrin birbirinden öğreneceği şeyler var” dedi.

“Şehir ekonomisi, belediye başkanlarının en önemli işi”

Başkan Şahin, altyapı belediyeciliğinin artık bittiği, kültürel belediyeciliğin yükselen bir değer olduğunu vurgulayarak, “Şehir ekonomisi, belediye başkanlarının en önemli işi ve gücü, yerel diplomasi, dünyanın yükselen değeridir. Yerel diplomaside şehirler birleştikçe, milletler birleşiyor. Bir taraftan hayırda yarışıp, bir taraftan da güç birliği yapıp, destinasyona yeni mekanlar oluşturmamız ve daha çok insanı buraya getirmemiz, daha çok insana buraları tanıtmamız gerekiyor. Bu coğrafyada güçlü olmamız gerekiyor, onun için buradayız” diye konuştu.

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