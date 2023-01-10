Şahin 10 Ocak’ta gazetecilerle bir araya geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle şehirde görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Özel bir otelde verilen kahvaltı programında medya sektörünün önemli, sorumlulukları ve kentin sorunlarında ortak hareket edilmesi için birlik mesajının verildiği toplantında Başkan Fatma Şahin, sektör temsilcilerinin gelişen teknolojiye ayak uydurması için eğitim başta olmak üzere destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

İHA muhabirleri anıldı

Programda 20 Ağustos 2022’de Nizip’te yaşanan trafik kazasında yaralılara yardım ederken yaşanan ikinci kazada hayatını kaybeden İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver de anıldı. Hazırlanan slayt gösteride İHA muhabirlerinin fotoğrafları yer aldı.

"Bizler meslek olarak ikiz kardeşiz"

Başkan Fatma Şahin program oluşumunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım, çevre, konut, kentsel dönüşüm, enerji, tarım, restorasyon ve sosyal alanda yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bir sunum yaptı.

Fatma Şahin, Umut Yakup Tanrıöver, Muhammed Abdulkadir Esen’in fedakarlıklarının gazetecilik mesleğinin bir kez daha kutsal bir görev olduğunu gösterdiğini belirterek, “Bizler meslek olarak ikiz kardeşiz, bizim alanımız zaman, mekan tanımayan bir alan. Gecemiz, gündüzümüz, kışımız, baharımız yok. Her mevsim ve saat çalışıyoruz. Yaptığınız mesleğin ne kadar kıymetli olduğunu bilen bir kardeşinizim. Tam ileri demokrasi hedefimiz var. Bu hedefte insanların en çok ihtiyacı olan çok sesli, tarafsız, bağımsız haber alma özgürlüğünü kısıtlamamız gerekiyor. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu konuda hem birey olarak hem kurumsal olarak güçlenmeniz konusunda bütün gücümüzle yanınızda olmaya çalıştık. Daha birlikte gitmemiz gereken çok yol var. Bunun için bir aynı masada oturup ortak sorunlar için ortak çözümler üretmemiz gerekiyor" dedi.

Toplumsal bilinç açısından bu konuda bizlere de görev düşüyor

Şahin konuşmasının devamında Türkiye Yüzyılının insanlığın yüzyılı olacağını vurgulayarak, "Buna biz toplumsal sorumluluk olarak bakıyoruz. Teknolojik gelişmeler ve altyapıdan dolayı bilgi çok hızlı yayılıyor. Gazeteciler, doğru haber ile insanları bilgilendirmekten sorumlu. Aldığınız mesleki eğitim, insani altyapı buna yönlendiriyor. Ama bazen küçük bir kirli haber her tarafı yalan yanlış insanları yönlendirdiğini görüyoruz. Toplumsal bilinç açısından bu konuda bizlere de görev düşüyor. Bu bilincin yüksek olduğu Türkiye yüzyılı, iletişim, bilgi yüzyılı olması için ben ve arkadaşlarımla beraberiz. Dünyada artık bir dijitalleşme çağı yaşıyor. Buna ayak uydurmak için hepimizin kendini geliştirmesi gerekiyor. Bu gelişmede ihtiyacınız olduğu lojistik destekte ben ve arkadaşlarım sizlerin yanındayız" diye konuştu.

Konuşmalar ve sunum sonrası Başkan Fatma Şahin, gazetecilerle beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.