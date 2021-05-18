Sağlıkçılara destek çağrısı

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, pandemide en çok riski alan sağlık çalışanlarına destek çıkılması çağrısında bulundu.

Şube Başkanı Arayıçı, sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde verdiği mücadelenin destansı olduğunu ifade ederek, “Pandemi tüm dünyayı, tüm iş kollarını, tüm hayatı etkiledi. Ancak, pandemi sürecinde en çok biz çalıştık. En çok biz risk aldık. En çok biz hastalandık. En çok biz öldük. En çok biz ailemizi ve çocuklarımızı ihmal ettik. En çok bizler şiddete uğradık. Bunlar da unutulmamalı ve alın terimizin karşılığı olan ücreti alabilelim" diye konuştu.

Arayıcı, döner sermayenin tüm sağlık çalışanlarına dağıtımının yapılması gerektiğini belirterek, "Hastanelerin ya da sağlık tesislerinin tüm birimleri risklidir. Tüm birimlerde görev yapan sağlık çalışanları hak ettikleri döner sermayeyi almalıdır” diye konuştu