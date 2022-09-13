Sağlık-Sen seçimlerine yapılan itiraz reddedildi

Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi’nin delege seçimlerinin iptaline yönelik yapılan itirazlar mahkeme tarafından reddedildi.

Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi’nin 6. Olağan Genel Kurulu öncesi delege seçimleri rekor katılımla yapılmıştı. Seçimlerde Sağlık-Sen’in mevcut yönetimi büyük başarı elde ederken, çoğunluğu hastane idarecilerinden oluşan rakip adaylar sandıktan çıkamamıştı. Delege seçimlerinin ardından yapılan genel kurulda da mevcut Başkan Mehmet Ali Arayıcı yeniden şube başkanı olarak seçilmişti.

Seçim kaybeden muhalifler, delege seçimlerinin yapıldığı yeri bahane göstererek iptal edilmesi için mahkemeye başvurmuştu. Gaziantep 3. İş Mahkemesi’ndeki duruşmada, her iki tarafın avukatlarını dinleyen ve sundukları belge, bilgi ve delilleri inceleyen mahkeme heyeti, delege seçimlerinin iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, mahkeme kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Genel kurullarımızı son derece demokratik ortamda ve büyük bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Ancak ne ilginçtir ki, her seçim sonrası sonuçları kabullenemeyenler mahkemenin yolunu tutuyor. Geçtiğimiz seçimde de böyle olmuştu. Bu seçimde de oldu. Mahkeme heyeti delege seçimlerinin iptali için açılan davayı reddetti. Türk adaleti seçim sonucunu hazmedemeyen bu şahıslara gereken cevabı vermiş ve seçimimiz ile herhangi bir sorun ya da sıkıntı tespit etmemiş, mevcut sonucu onamıştır. Mahkemenin seçimimiz ile verdiği karar, camiamıza sevgi saygı ve hürmetlerim ile duyurulur" dedi.