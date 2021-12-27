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Sağlık-Sen İl Divan Toplantısı yapıldı

Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi ve Adana Şubesi’nin İl Divan Toplantısı yapıldı.

GAZİANTEP 27.12.2021, 23:09
Sağlık-Sen İl Divan Toplantısı yapıldı

Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi ve Adana Şubesi’nin İl Divan Toplantısı yapıldı.

İl Divan Toplantısı’na Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Genel Sekreter Durali Baki, Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Faruk Doğan, Yusuf Dural ve Yasin Barutcu ile çeşitli illerden gelen Sağlık-Sen şube başkanları ve sağlık çalışanları katıldı. Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Sağlık çalışanları başta olmak üzere kamu çalışanlarını ekonomik dalgalanmalara ezdirmeyecek bir ücret artışı temel talebimizdir. Bu konudaki mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Durmuş, sendikal gündemle ilgili de açıklamalarda bulunarak, “6’ncı Dönem Toplu Sözleşme ile sağlık çalışanları özelinde sabit ek ödemenin yüzde 20 oranında artırılması gibi önemli kazanımlar elde ettik. Ancak son aylarda yaşanan ekonomik dalgalanmadan dolayı alım gücünü ve refah seviyesini yükseltecek bir iyileştirme talebimizi her platformda dile getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sağlıkçılara yönelik düzenlemenin Meclise getirilmesini bekliyoruz”

Sağlık çalışanlarıyla birlikte tüm kamu çalışanlarına ilave zam yapılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini hatırlatan Durmuş, “Son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle asgari ücrete yapılan yüzde 50 artış önemli bir adım oldu. Ancak bu ekonomik sıkıntılardan toplumun tüm kesimleri gibi pandemi sürecinin kahramanı sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız da son derece olumsuz etkilendi, ücretleri eridi. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız görüşmede ilave zam yapılması talebimizi dile getirdik. Ekonomik dalgalanmanın verdiği zararı telafi edecek ek zam istedik. Ayrıca üzerinde çalışılmaya başlandığı duyurulan sağlık çalışanlarının ücretlerine yönelik yapılacak düzenlemenin de en kısa sürede Meclis gündemine gelmesini bekliyoruz” dedi.

“Vergi muafiyeti önemli bir adım ancak gerçek ihtiyaç ek zam”

Vergi muafiyetinin önemli bir adım olduğunu ancak zam yapılmasının daha önemli olduğunu ifade eden Durmuş, “Kamu görevlilerine yönelik vergi muafiyeti düzenlemelerini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Ancak ekonomik getiri açısından tek başına kesinlikle yeterli değil. Zira kamuoyunda zikredilen rakamlar gerçeği yansıtmamakta, düzenleme kayda değer bir ücret artışına sebep olmamaktadır. Dolayısıyla ek zam talebimiz geçerliliğini ve önemini korumaktadır” şeklinde konuştu.

“Sağlık-Sen olarak çalışanlarımızın inancı ve umuduyuz”

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı ise, kutsal bir amaca emek verdiklerini belirterek, “Sağlık-Sen olarak biz çalışanlarımızın inancıyız, umuduyuz. Biz rakamlara sığmayacak kadar büyük bir davanın mensuplarıyız. Yıkılanı onarmak, döküleni toplamak hep bize düştü ve hep bize düşecek. Bu yüzden en zor şartlarda bile inancımızı, kararlılığımızı asla yitirmedik. Bundan sonra da yitirmeyeceğiz. Aynı aşk ve aynı heyecanla hizmete devam edeceğiz” dedi.

“Tabandan kopuk olarak sendikacılık yapılmaz”

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, Sağlık-Sen’in kurulduğu günden bugüne insanı ve emeği merkeze aldığını dile getirerek, “Sendikacılık bir meslek, bir heves işi değildir. Sendikacılık, ahlaklı, cesur ve imanlı kimselerin işidir. Yatarak, çalışmadan, üretmeden sendikacılık yapılmaz. Tabandan kopuk olarak, çalışanın derdiyle dertlenmeden, sevincine ortak olmadan sendikacılık yapılmaz. Sendikacılık sağlık çalışanlarına, ülkeye ve millete hizmet etmektir. Mücadele etmeden haklarımızı almak mümkün değil. Tüm sağlık çalışanları birleşerek, sendikalaşarak haklarımızı alacağız. Elimizde büyük bir güç var, bu güç imanımız ve birlikteliğimizdir. Biz, bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız hiç bir engel yoktur” diye konuştu.

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