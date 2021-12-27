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Sağlamer İMO’ya başkan adayı

6 yıldan bu yana İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi’nde yönetim kurulu üyeliği ve sayman üye olarak görev yapan Mehmet Baki Sağlamer, Şubat ayında yapılacak olan genel kurulda güçlü, akademik ve liyakat sahibi kişilerden oluşan ekibi ile başkanlığa aday olacağını açıkladı.

GAZİANTEP 27.12.2021, 10:26
Sağlamer İMO’ya başkan adayı

6 yıldan bu yana İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi’nde yönetim kurulu üyeliği ve sayman üye olarak görev yapan Mehmet Baki Sağlamer, Şubat ayında yapılacak olan genel kurulda güçlü, akademik ve liyakat sahibi kişilerden oluşan ekibi ile başkanlığa aday olacağını açıkladı.

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi’nin genel kurulu ve seçimleri 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacaktır. Genel kurulda mevcut başkan Gökhan Çeliktürk yeniden aday olmayacağını açıklarken, Çağdaş İnşaat Mühendisleri Grubu’nun başkan adayı Mehmet Baki Sağlamer oldu. Sağlamer, 6 yıldan bu yana İMO Gaziantep Şubesi’nde yönetim kurulu sayman üye olarak görev yapıyor.

“Bayrağı daha yukarıya taşıyacağız”

Sağlamer, bir kesimin değil tüm kesimlerin adayı olduğunu belirterek, “Mesleğimize, meslektaşlarımıza ve şehrimize hizmet etmeye talibiz” dedi. Sağlamer, bayrağı daha yükseklere taşımak için aday olduklarını belirterek, “Mevcut başkanımız Gökhan ÇELİKTÜRK’le birlikte Gaziantep’te deprem master planı çalıştayları gibi, uluslararası çelik sempozyumu gibi çok önemli projelere imza attık. Her zaman meslektaşlarımızın yanında olduk. İMO Gaziantep Şubesi bugün şehrimizin en aktif ve başarılı mesleki ve sivil toplum örgütü kuruluşlarından birisidir. Önümüzdeki dönemde hizmet bayrağını daha yükseklere çıkarmak için adayız” diye konuştu.

“Siyaset üstü bir oda olmaya devam edeceğiz”

Siyaset üstü bir oda olmaya devam edeceğini söyleyen Sağlamer, “Şubat ayında yapılacak genel kurulda bana ve arkadaşlarıma görev verilirse, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Odamıza siyaset sokmayacağız. Her kesimin adayı olarak, İnşaat Mühendisleri Odasını akademik, bilimsel, mesleğimize ve kentimize yapılacak çalışmalarla daha da öne çıkarmayı hedefliyoruz. Katılımcı bir yönetim anlayışı ile inşaat mühendisliği ve inşaat mühendislerinin onurunu en üst seviyede tutmaya gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Meslektaşlarımızı istihdam konusu her zaman önceliğimiz olacaktır”

Meslektaşlarının istihdam konusunda öncelikli olarak çalışacaklarını ifade eden Mehmet Baki Sağlamer “Meslektaşlarımızın en önemli sorunlarından birisi ülke genelinde işsizlik sorunu olsa da bu ve geçmiş dönemlerde İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube olarak birçok meslektaşlarımızın işe yerleşmesinde etkin rol oynadık. Bu misyon ve vizyonumuzu gelecek dönemde de devam ettirmek en önemli önceliklerimizden biri olacaktır. Geçmişte oluşturduğumuz İnsan Kaynakları Birimimiz, önümüzdeki dönemde de daha aktif bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Üyelerimizin kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili iş ve işlemlerinde yaşadıkları sorunlarda her zaman yanlarında olacağız” dedi.

“Akademik oda olma yönündeki hedefimiz güçlenerek devam edecektir”

Akademik oda olma önceliklerinin de devam edeceğini belirten Sağlamer, “Akademik Oda her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir. Gerek meslek içi eğitimlerle üyelerimizin mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmak, gerekse de genç mühendislerin mesleğe kazandırılması amacıyla eğitim faaliyetlerimize önümüzdeki dönemde de yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Güncel ve mesleki konularla ilgili sık sık konunun uzmanlarının katıldığı kurs ve mesleki etkinliklerin yanında, teknik gezilerle de genç meslektaşlarımızın yeni ufuklar kazanmalarına katkı sağlayacağız. Üniversiteler ile olan güçlü bağımız daha da kuvvetlenerek devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Deprem master planının tamamlanması çok önemli”

Deprem master planının tamamlanmasının çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Sağlamer, centilmence bir genel kurul olmasını dileyerek, “Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın yanında şehrimizin sorunlarına da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Deprem konusu ülkemizin en önemli sorunlarından biri olduğu gibi, Gaziantep şehrimizin depremin ana kırıklarına olan uzaklığı 40-45 kilometre mesafededir. Bu konu şehrimizi yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle geçtiğimiz dönemlerde yoğun bir şekilde mesai harcanarak hazırlanan Deprem Master Planı yol haritasının uygulamaya geçilmesi için Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği halinde konunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Seçimler, demokrasinin gereğidir. Birden fazla aday çıkması da odamızın gücünü göstermektedir. Aday olacak diğer arkadaşlara da başarılar diliyorum. Centilmence, Odamızın teamüllerinin dışına çıkmadan, projelerin yarıştığı bir genel kurul olmasını diliyorum” diye konuştu.

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