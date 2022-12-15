Rus firmalar Güneydoğulu ihracatçılar ile bir araya geldi

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci’nin konuşmalarıyla başlayan alım heyeti organizasyonuna, iplik ve kumaş sektöründe faaliyet gösteren 29 Rus firması ve çok sayıda Türk iş insanı katılım gösterdi. Alım heyeti, sektörel ticaret heyeti ve fuar organizasyonlarının tekstil ihracatçılarının yeni pazarlara ulaşmasında büyük bir rol oynadığını vurgulayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Her sene dünyanın bir ucundan diğer ucuna kurduğumuz ticari temasların en anlamlıları arasında yer alan bu organizasyon için çok heyecanlıyız. Gaziantep ve Güneydoğu iplik ve kumaş sektöründe önemli bir üretim merkezi. Çok geniş bir üretim yelpazesine sahibiz. Bizim bir amacımız var: Doğru ürünü, doğru zamanda, doğru fiyata satmak. GAİB olarak buna benzer heyetlerimiz gelecek sene de devam edecek. Tüm üyelerimizi bu etkinliklere bekliyoruz. Bununla birlikte, Rus misafirlerimize şehrimize hoş geldiniz diyorum. Sizleri en güzel şekilde ağırlayarak önemli ticari ortaklıklara imza atabilmeyi temenni ediyorum” dedi.

Rus heyetini temsilen söz alan Karaçay Çerkes Ticaret Odası Tekstil Komite Başkanı Rasul Tohçukov ise, “Bizim için oldukça önemli olan bu etkinliği organize edip bizleri davet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Örme giyim sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın hammadde ihtiyaçları artmış durumda. Bu etkinliğin bu ihtiyacı gidermeye hizmet edeceğine inanıyorum. Herkese bu iş görüşmelerinin verimli geçmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

"Pazar çeşitliliğine yönelik faaliyetlerimiz 2023’te de devam edecek"

Organizasyonun ardından bir değerlendirme yapan Başkan Kileci, “Türkiye genelinde Rusya’ya yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatı 2022 Ocak-Kasım döneminde 397 milyon dolara ulaştı. Bu değerin 61 Milyon Doları GAİB üyesi firmalarımız tarafından gerçekleştirildi. Alım heyetinin meyvelerini tabii ki bir günde almak mümkün değil. Ancak verimli geçen iki günün ardından orta ve uzun vadede bu etkinliğin meyve vermesini ve ihracat değerlerinin daha da artmasını temenni ediyorum. Etkinliğimize katılan üyelerimizden ve Rus temsilcilerden memnuniyet içeren dönüşler aldık. Organizasyonda emeği geçen Yönetim Kurulu üyelerimize, Birlik çalışanlarımıza ve Rus heyetine teşekkürlerimi sunuyorum. 2023 yılında da hem sektörel ticaret heyetleri ile hem de alım heyetleri ile faaliyetlerimiz sürecek" diye konuştu.

Etkinliğin ikinci gününde Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta üretim tesislerini gezerek bölgenin ürünleri hakkında daha da detaylı bilgi alma imkânı yakalayan Rus firma temsilcileri düzenlenen organizasyonu çok beğendiklerini ifade ettiler. 80’den fazla Türk firmasıyla görüşen Rus temsilciler hammadde ihtiyaçları için Güneydoğu Anadolu’yu hedeflerine aldıklarını söylediler.