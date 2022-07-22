Rumkale Fotoğrafçılar Maratonu yarışması için geri sayım başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazikültür A.Ş, Gaziantep Fotoğraf Sanatçıları Derneği (GAFSAD) ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğinde Rumkale ve Fıırat’ın eşsiz güzelliğini tanıtmak için Rumkale Fotoğrafçılar Maratonu yarışması düzenleniyor.

Yarışma, “Rumkale ve Fırat” ile “Fıstık” temalı fotoğraflar olmak üzere iki kategoride yapılacak. Renkli (Dijital) ve siyah-beyaz türde en fazla 5 fotoğrafla yarışmaya başvurabilecek katılımcıların eserleri bir arada değerlendirmeye alınacak. Jüri oylaması sonrası birincilik kürsüsüne yerleşen yarışmacıya 10 bin lira, ikinciye 7 bin, üçüncü isme ise 4 bin lira para ödülü verilecek.

Maratona katılım için kayıtlar 9-11 Eylül tarihlerinde saat 09.00 ile 17:00 arasında Rumkale’de oluşturulan kayıt masasındaki “Katılım Başvuru Formu” doldurularak yapılabilecek. Yarışmacılar, 9 Eylül’de başlayacağı fotoğraf çekimini en geç 11 Eylül tarihinde bitirecek. Çekimi yapılan fotoğrafların, en geç 16 Eylül tarihinde gafsad@gmail.com adresine gönderilmesi gerekiyor.

Kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve bellek kartı sıfırlanarak makinenin seri numarası alınacak. Katılımcıların T.C kimlik numarasını bulundurması ve ibraz etmesi zorunlu olacak. Çekilen fotoğrafın bilgileri, kayıt esnasında kaydedilecek. Bir makineyle yalnızca bir yarışmacı yarışmada yer alabilecek.

Katılımcılar her kategoriye en fazla 5’er adet renkli veya siyah-beyaz eserle katılabilecek. Yarışma, Seçici Kurul üyeleri, Düzenleme Kurulu üyeleri, sekretarya ve TFSF yarışma temsilcilerinin birinci dereceden yakınları dışında, Türkiye’deki yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açık olacak.

Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazken, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacak.

Fotoğraflara, kabul edilebilir oranda foto grafik müdahaleler kabul edilecek ancak fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmesi halinde yarışmacı diskalifiye olacak. Ayrıca birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan kolaj, cep telefonu ile çekilen ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecek.

Rumkale Fotoğrafçılar Maratonu yarışmasının seçici kurulunda EFİAP/B unvanlı Mersin Fotoğraf Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Yenmez, EFİAP unvanlı Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği üyesi Ayhan Şenbayrak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Sinema Evi Fotoğraf Sanatçısı Mahmut Ormancıoğlu ve GAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yelken gibi tecrübeli isimler bulunacak.

“Yarışma ile Fırat ve Rumkale’nin tanıtılması amaçlanıyor”

Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, yaptığı açıklamada, Rumkale Fotoğrafçılar Maratonu yarışmasının temel amaçlarından birisinin Rumkale ve Fırat’ın tanıtılmasına katkıda bulunmak olduğunu belirterek, “Yarışmada, Türkiye’nin birçok bölgesinden gelenler, Fırat bölgesi güzelliğini halkının kucaklaşmasını, kaynaşmasını sağlamak, oluşan dostluğu fotoğrafçılar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırmak amaçlanmaktadır. Rumkale ve Fırat Havzasının tarihi, doğal, turistik ve günlük sosyal yaşamı yarışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Katılımcılar, Fırat’ın sahip olduğu tarihi değerleri, doğal güzellikleri, yaban hayatını, doğa sporlarını, turistik ögeleri, el sanatlarını, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini, folklorik ve günlük yaşam unsurlarını fotoğraf sanatıyla işleyeceklerdir” diye konuştu.