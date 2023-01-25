Ressam Onur Arıkan SANKO Sanat Galerisi’nde sergi açacak

Ressam Onur Arıkan, yağlı boya ile spatula tekniğini kullanarak hazırladığı eserlerinden oluşan “Araftaki An-lar” temalı kişisel resim sergisini SANKO Sanat Galerisi’nde açacak.

Çalışmalarında rayları, tramvayları, trenleri ve limanları konu alan Arıkan, eserlerinde insanoğlunun birbiriyle kesiştiği noktaları işlediğini ve hayat boyu devam eden kesişmeleri bir araya getirdiğini söyledi.

“Araftaki An-lar” konulu sergisinde 12 eserinin yer alacağını belirten Arıkan, “Eserlerimi Gaziantepli sanatseverlerle buluşturmayı heyecanla bekliyorum. Tüm sanatseverleri sergi açılışına davet ediyorum” dedi. 27 Ocak Cuma günü 17.30’da SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde açılacak sergi, 10 Şubat 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Onur Arıkan, 1988 yılında Malatya’da doğdu. İlk orta ve lise öğretiminin ardından yükseköğretimini de aynı kentte tamamladı. İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünde eğitim gören Arıkan, Eylül 2010 da Melita’dan Battalgazi’ye Tarih Arkeoloji Kültür Sanat günleri çerçevesinde exlibris ve suluboya sanat çalıştayında asistan öğrenci olarak görev aldı.

İnönü Üniversitesi Plastik Sanatlar Topluluğu adı altında 2013 yılında “’Bir İz Oluşum” grubunun kuruluşunda yer alarak kavramsal karma sergiye katılan Arıkan, 2014 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat alanında başladığı yüksek lisans öğrenimini 2020 yılında tamamladı. Arıkan, sanat alanındaki aktivitelerine devam ediyor.