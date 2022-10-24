Ressam Doç. Dr. Türe Sanko’lu öğrencilerle buluştu

SANKO Okulları öğrencileri ile buluşan Akademisyen Ressam Doç. Dr. Ahmet Türe, sanatın herhangi bir dalıyla ilgilenen bireylerin yaşamın her alanında başarı elde edebileceğini söyledi.

Doç. Dr. Ahmet Türe, SANKO Okulları öğrencileriyle buluşarak hem tecrübe paylaşımında bulundu hem de atölyede resim uygulaması yaptı. Resim sanatının görme olayı olduğunu belirten Doç. Dr. Türe, “Evrende her şey dairesel ama ne tezattır ki bütün dengeler dikey ve yataylarla sağlanmaktadır. Çalışmalarımda doğayı resmediyorum. Doğa mükemmel ne eksik ne de fazla var. Her şey bir denge içerisinde. Böyle bir dengeye sahip olan evrende en çok etkilendiğim şey doğadır” dedi.

Görmek ile bakmak arasından büyük fark olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Türe, “Resimlerimde doğadan gözlemlerimi soyutluyorum. Deniz kenarında doğup büyüdüm. Baba- dede mesleğim balıkçılık olduğu için eserlerimde tekne ve balıkçılar her zaman bir değer olarak ön plana çıkmaktadır” diye konuştu.

’’Başarının yolu işi sevmekten geçiyor’’

“Heyecan olmazsa olmaz. Yaptığınız iş sizde mutlaka heyecan uyandırmalı” diyen Doç. Dr. Türe, öğrencilere şu önerilerde bulundu.

“Başarılı olmak için çok çalışın ve okuyup araştırın. Büyüklerinizin ve öğretmenlerinizin tecrübelerinden mutlaka yararlanın. Başarının yolu iyi insan olmaktan ve yaptığınız işi çok sevmekten geçiyor. Eğer yaptığınız işi severseniz hem çevrenize hem de yaşadığınız topluma daha fazla katkı sunarsınız.”

Gaziantep’e yıllar sonra yeniden gelme imkanı bulduğunu anlatan Doç. Dr. Türe, “Gaziantep tarihi ve kültürel zenginliği olan özel bir şehir. Burada bulunmaktan ve SANKO Okulları öğrencileri ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Misafirperverliklerinden dolayı SANKO Ailesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SANKO Okulları Sanat Bölüm Başkanı Hatice Kanevetçi ise Doç. Dr. Türe’nin öğrencileri ile buluşmasının onlara sanatsal bir bakış açısı kazandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

“Resimde denge ve görsel biçimleme kavramları üzerine keyifli bir sohbet oldu. Ahmet Hocamızın atölye ortamında öğrencilerle sohbet ederek tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle yaptığı çalışma, okulumuz öğrencilerinde kişisel sergi ve kendi tarzlarını oluşturmalarında yol göstericisi oldu. Öğrencilerimize zaman ayırıp tecrübe paylaşımında bulunan Hocamıza teşekkür ederiz.”

Doç. Dr. Türe’nin atölye çalışması ve tecrübe paylaşımı programına SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı ile Görsel Sanatlar Öğretmeni Özlem Tanyeri de katıldı.

Ahmet Türe

1971 yılında Trabzon’da doğan Doç. Dr. Ahmet Türe, 1994 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atanan Doç. Dr. Türe, 2001 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını tamamladı. Doç. Dr. Türe, 2014 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde Sanatta Yeterlilik Programını bitirdi.

2015- 2022 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümünde Öğretim Üyeliği yapan Doç. Dr. Türe, Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.