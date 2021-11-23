Rektör Türkay Dereli’den 24 Kasım mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Öğretmenler gününü kutlayan Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, Bizlere okumayı, okuduklarımızı anlamayı, kendimizi ve dünyayı keşfetmeyi öğreten öğretmenlerimizin hepimizin hayatında ayrı bir yeri ve önemi vardır. Öğretmenlerimiz bilgi, tecrübe, ilim ve irfanla çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlayan kahramanlarımızdır. Öğretmenlerimiz anne ve babalarımız kadar şefkatlidir, yol göstericidir ve her daim hatırlanmaya, övülmeye ve saygıya layıktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi saygıyla yâd ediyor, emekli olan ve görevi başındaki çok değerli öğretmenlerimizin ve öğretmenlerimizi yetiştiren kıymetli öğretim elemanlarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.