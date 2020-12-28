banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu
Vatandaşlardan 2020 yorumu: 'Böyle bir yıl görmedik'
Vatandaşlardan 2020 yorumu: 'Böyle bir yıl görmedik'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan imamlara talimat!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan imamlara talimat!
Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar oldu?
Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar oldu?

Rektör Prof. Dr. Özaydın, Suriye’yi yeniden inşa edecek bir eğitim ordusu kurmak istiyoruz

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Suriye Güvenli Bölgelerde yükseköğretim ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlayan sivil toplum kuruluşlarıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, “Ayakları yer basan projelerle Suriye’nin güvenli bölgelerinde bir kampüs mantığında eğitim ordusunu kurmak istiyoruz” dedi.

GAZİANTEP 28.12.2020, 16:22
3
Rektör Prof. Dr. Özaydın, Suriye’yi yeniden inşa edecek bir eğitim ordusu kurmak istiyoruz

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Suriye Güvenli Bölgelerde yükseköğretim ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlayan sivil toplum kuruluşlarıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, “Ayakları yer basan projelerle Suriye’nin güvenli bölgelerinde bir kampüs mantığında eğitim ordusunu kurmak istiyoruz” dedi.

Suriye bölgesinde tüm dünyanın gözü olduğunu kaydeden Prof. Dr. Arif Özaydın, “Biz yabancı güçlerin bu topraklarda söz sahibi olmalarını istemiyoruz. İnanç ve kültür birlikteliğimiz sebebiyle bizler orada eğitim ordusu kurmak istiyoruz. Suriye halkının haklarını düşünerek siz içeriden biz dışarıdan orayı yeniden eğitimle inşa edeceğiz. Orada kuracağımız eğitim tesisiyle çocuklarımızın zihinlerini kodlayacağız. Zihinleri Medine merkezli değerlerle kodladığınızda o çocuklar bizim olur. Amacımız, o coğrafyayı fethetmek değil, oradaki insanlara eğitimi götürmek ve o coğrafyayı terk etmemelerini temin etmek. Çünkü çözüm, toprakları terk etmekte değil, topraklara sahip olmakta. Bu sebeple o topraklara biz gideceğiz ve çocuklarımıza eğitim imkânını temin edeceğiz“ ifadelerin kullandı.

Suriye’deki çocuklarımızı küresel dünyanın ve Batının başka üniversitelerine teslim edemeyiz diyen Prof. Dr. Özaydın, “Gaziantep Üniversitesi bir markadır. Biz girdiğimiz anda herkes bizi tercih edecektir ve o çocukları biz eğiteceğiz. Batılı değerler üzerinden Londra’dan, Paris’ten, New York’tan beslenen eğitimle oraya hâkim olamayız. Zihinleri kim kurarsa o topraklar onun olur. Medine Merkezli değerlerle eğitimi yeniden formüle edersek o çocuklar bizim olur. Dolayısıyla da o coğrafyada biz söz söylemiş oluruz” şeklinde konuştu.

Suriye Geçici Hükümeti Milli Eğitim Bakanı Dr. Huda el Absi ise başta GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın olmak üzere Türk halkına, Türkiye Hükümetine ve Türkiye Devleti’ne hem göstermiş oldukları misafirperverlikten hem de Suriye içerisinde yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Yükseköğretimle ilgili bölgede acilen çözülmesi gereken problemler olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Dr. Huda el Absi, “Biz kardeşiz. Eğer bu bölgenin inşasıyla ilgili bir başarı göstermek istiyorsak öncelikle bu problemlerin çözümüne dair planlamalar yapmamız gerekir. Gaziantep Üniversitesi’nin bölgede açmış olduğu fakülteler ve birimlerden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Dr. Huda el Absi konuşmasında şu ifadelerde bulundu:

“Siz bizim Ensar’ımız olduğunuz için bazı isteklerimiz oluyor. Bu konuda da bizi anlayacağınızı umut ederiz. Suriye içerisinde, bölgede birçok üniversite teşebbüsleri var. Bunlardan en önemlisi, en büyüğü olan Özgür Halep Üniversitesi’nin şu anda 7 bin 500 öğrencisi var. Bu konuyla ilgili öncelikle, Suriye güvenli bölgelerde yükseköğretimi kontrol altına alacak, teftiş edecek bir komisyonun kurulması gerekiyor. Özgür Halep Üniversitesi’nin konumundan dolayı, burada okuyan öğrenciler, üniversite personeller ve bu öğrencilerin yetiştirilmesinde meydana gelen problemlerle ilgili bir mekanizmanın hep birlikte ortaya koyulması gerekiyor. Bu konunun çözümüyle ilgili hem sizden hem bizim Geçici Hükümet’teki ilgili kurullardan oluşan bir komisyon oluşturularak, bölgede yeni üniversite teşebbüslerine izin verilmemesi ders verecek kişilerin diplomalarının kontrol edildikten sonra bir mekanizmanın belirlenerek görevlendirmelerin yapılması noktasında bir adım atabiliriz. Eğer eğitim başarılı olursa her şey başarılı olur. Eğitimde başarılı olursak bölgede başarılı oluruz.” GAÜN Rektörlük Senato Odası’nda gerçekleşen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın’ın yanı sıra, Suriye Geçici Hükümeti Milli Eğitim Bakanı Dr. Huda el Absi, GAÜN Rektör Danışmanları Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ve Öğr. Gör. İbrahim Halil İlgi’nin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.

Konuşmaların sonrasında, GAÜN Rektör Danışmanı İbrahim Halil İlgi tarafından Afrin Eğitim Fakültesi, Azez İslami İlimler Fakültesi, El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Cerablus Meslek Yüksekokulu’nun mevcut durumları ile ilgili sunum yapılarak katılımcılar bilgilendirildi. Toplantının son bölümünde ise Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın katılımcıların görüşlerini dinledi.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
14°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Alanyaspor 15 27
3. Gaziantep FK 14 27
4. Fenerbahçe 14 26
5. Beşiktaş 13 25
6. Karagümrük 14 21
7. Hatayspor 13 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Göztepe 15 19
11. Kasımpaşa 15 19
12. Konyaspor 13 18
13. Rizespor 13 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 14 16
17. Ankaragücü 14 12
18. Denizlispor 14 12
19. Gençlerbirliği 13 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 13 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Everton 15 29
3. Leicester City 15 28
4. M. United 14 27
5. Tottenham 15 26
6. Man City 14 26
7. Aston Villa 13 25
8. Chelsea 15 25
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Newcastle 14 18
14. Crystal Palace 15 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12