Rektör Prof Dr. Özaydın Arnavutluk’ta Türkoloji sempozyumuna katıldı

New York Tiran Üniversitesi, Balkan Araştırmaları Merkezi iş birliğiyle Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), İstanbul Üniversitesi, Tiran Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi sempozyum ortaklığıyla düzenlenen "Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu" Arnavutluk’un başkenti Tiran’da başladı.

Sempozyumun açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Türk dilinin Balkan ülkelerinde ve edebiyatlarındaki etkisine dikkat çekerek, gerçekleştirilecek benzer çalışmalara GAÜN olarak destek vereceklerini belirtti. Rektör Prof. Dr. Özaydın, Balkan ülkeleri ile Türkiye arasındaki kadim dostlukları, tarihi ve kültürel bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini aktardı. Rektör Prof. Dr. Özaydın, sempozyumda Türkçe öğretimi ve Türk dili edebiyatı alanlarında Balkan ülkelerine yönelik olarak çalışan akademisyenlerin bir araya gelerek Balkanlarda Türkçe öğretimi ve Türkoloji alanlarındaki temel güncel sorunların tespit edilerek, bu sorunlara çözüm önerileri sunulacağını ifade etti.

7-9 Eylül 2022 tarihleri arasında devam edecek sempozyuma Türkiye’den ve Balkan ülkelerinden çok sayıda akademisyen Balkanlardan Türkçe öğretimi, Türkoloji, Türkçe yayınlar ve edebiyat konuları kapsayan bildirileri ile katılıyor.