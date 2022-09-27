Rektör Özaydın’a Libya’dan ziyaret

Libya Zliten Belediye Başkanı Müftah Al Tahir Müftah Hammadi ve beraberindeki heyet Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ı makamında ziyaret etti.

GAÜN Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, “Gaziantep ve kardeş şehir olan Libya’nın El Esmeriye şehri ile sağlık ve yükseköğrenim alanında iş birliği anlaşmaları yapacağız” dedi. Libya’da bulunan üniversitelerle de iş birliği yapmak istediklerini belirten Prof. Dr. Özaydın, ’’Bugün iş birlikleri çerçevesinde Libya El Esmeriye İslam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Khalid Ahmed Ali El Felus ile bir araya geldik. Onlarla yükseköğrenim iş birliği anlamında bir sözleşme yapacağız, hazırlık aşamasındayız. Gaziantep ve kardeş şehir olan Libya’nın El Esmeriye şehri ile iki alanda işbirliği anlaşmaları yapacağız. Birincisi, sağlık turizmi ile hem onların doktorlarına eğitim vereceğiz hem de hastalarını tedavi edeceğiz. İkincisi de yüksek eğitim konusunda öğrenci transferi çerçevesinde iki konuda anlaşma üzerine iş birliği sözleşmesi yaptık. İlerleyen günlerde protokole bağlayarak tamamlayacağız’’ şeklinde konuştu.

Bugün çok önemli bir adım attık

Türkiye Cumhuriyeti’ne, Gaziantep Üniversitesi ve Şahinbey Belediyesine de ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden El Esmeriye İslam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Khalid Ahmed Ali El Felus da, “Üniversite olarak Gaziantep Üniversitesi ile ortak bir iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün çok önemli bir adım attık. Bu iş birliğimizin her iki ülke için hayırlı kapılara, işlere vesile olacağını düşünüyoruz. Bize burada bu kapıyı açtıkları için Rektörümüz Prof. Dr. Arif Özaydın’a, Genel Sekreterimiz Dr. Muhammet Musa Budak’a ve personelimize teşekkür ederim. Allah hem Türkiye’yi hem Libya’yı korusun ve bizlere yardımcı olsun ki ortak çalışmalarımıza devam edelim” şeklinde konuştu.

Ziyarete Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın ve Zliten Belediye Başkanı Müftah Al Tahir Müftah Hammadi’nin yanı sıra GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, GAÜN Genel Sekreteri Dr. Muhammet Musa Budak, İskan ve Altyapı Projeleri Uygulama Teşkilatından Mahmud Hüseyin Abdullah Hamuda, Zliten Hastanesi Müdür Yardımcısı Salim Mohamed Mansur Hamidan, Zliten Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Abdusselam Ahmed Ebuketif, El Esmeriye İslam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Khalid Ahmed Ali El Felus, Sivil Toplum Kurumlarını temsilen Mohamed Faraj Ali Al Hemmali İdara ve Zliten Belediye Meclis Üyesi Muhamed Ali Salim Ali katıldı.