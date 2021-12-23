Rektör Nihat Hatipoğlu’ndan 25 Aralık mesajı

Gaziantep İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi(GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, mesajında, "Antep halkı 100 yıl önce bağımsızlığı için inanç ve azimle savaştı. Antep Savunması, düşmanın bile büyük saygı duyduğu, hayran kaldığı tarihin en onurlu şehir savunmalarından birisidir” ifadelerini kullandı. Anteplilerin 100 yıl önce her türlü yokluğa ve zorluğa rağmen, kendilerinden kat kat üstün olan Fransızlara karşı gerçekleştirdiği destansı mücadelenin yıldönümünü coşku ve sevinçle kutladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Hatipoğlu’nun mesajında, "11 Ay boyunca Fransızlara karşı büyük bir kahramanlık örneği sergileyen Antepliler, düşmanın Anadolu’yu işgal ederek, vatanımızı ve hürriyetimizi elimizden almak istemesine en büyük engellerden birisi olmuşlardır. 100 yıl önce atalarımızın canları ve kanları ile yazdığı bu direniş destanı bu topraklarda yaşayan herkes için büyük bir övünç kaynağı olmuştur” denildi. İkinci bir Çanakkale ve ikinci bir Plevne olarak da nitelendirilen Antep Savunması’nın yeni nesil tarafından iyi bilinmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine de dikkat çeken Hatipoğlu’nun mesajının son bölümünde ise, "Antep Savunması, düşmanın bile büyük saygı duyduğu, hayran kaldığı tarihin en onurlu şehir savunmalarından birisidir. Antep Savunması, birlik ve beraberlik olduğumuzda her türlü zorluğu aşacağımızı gösteren bir destandır. Böylesine büyük bir destanın başarılmasındaki o ruhu yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin görevidir. Bunun için Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü coşkuyla kutlamalıyız. Bu vesileyle Antep Savunmasında rol alan tüm kahramanlarımızı ve vatan için canını veren tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verildi.