Rektör Hatipoğlu’ndan 18 Mart mesajı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Hatipoğlu, mesajında, Çanakkale Zaferinin, büyük imkansızlıklara rağmen, milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecekleri fedakarlıkları gözler önüne seren şanlı bir destan olduğunu vurguladı.

Çanakkale Zaferi’nin vatan topraklarını ve bağımsızlığımızı korumak için varını yoğunu ortaya koyan bir milletin, tarihin akışını değiştirdiği bir zafer olduğunun altını çizen Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, “Tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi ile Türk milleti, kendisini tarihten silmek isteyenlere imkansızlıklara rağmen büyük bir ders vermiş ve tüm dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirtmiştir. Bu destansı zaferde, milletimizin gönlünde daimî yerini alan şehitlerimiz, ülkemizin bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve güven içinde yaşamamız ve vatanımıza hizmet etmek için canlarını feda etmişlerdir. Tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve hayır dualarımızla yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.