Rektör Dereli’nin “30 Ağustos Zafer Bayramı” mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “30 Ağustos Zafer Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, yayımladığı mesajında, “30 Ağustos Zaferi, tarihi boyunca karşılaştığı tüm engelleri birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, inançla aşan aziz milletimizin gücünün perçinlenmesi ve taçlandırılması bakımından büyük anlam ifade etmektedir. 30 Ağustos Zaferi, milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. 30 Ağustos’ta, Türk’ün esir ve Anadolu’nun işgal edilemeyeceği bir kez daha tüm dünyaya gösterilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere vatanımız ve bayrağımız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.