Rektör Dereli’den “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, “Milletimiz bundan tam 99 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. İstiklal harbimizi çağın en kutlu zaferine taşıyarak, Cumhuriyetimize ve şanlı bayrağımıza hayat veren o ruh bugün de dimdik ayaktadır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) olarak aynı ruhla, eğitim-öğretim ve araştırma başta olmak üzere, ülkemizin her alandaki başarısına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere; vatanımız ve bayrağımız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.