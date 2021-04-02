Rektör Dereli gençlerle birlikte açık havada kitap okudu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 57’nci Kütüphane Haftası kapsamında "Açık Havada Okuyorum" etkinliği gerçekleştirdi. HKÜ Mütercim Asım Kütüphanesi tarafından Rektörlük önündeki açık alanda korona virüs pandemi tedbirleri alınarak düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli de katıldı ve HKÜ’lü gençler ile birlikte açık havada çimlerin üzerinde kitap okudu.

Öğrencilerini geleceğe hazırlarken tüm imkanlarını seferber eden HKÜ’nün, dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen yayınevlerine ait kitap ve dergi kaynaklarına sahip olan ve eğitim-araştırma programlarının vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini yürüten Mütercim Asım Kütüphanesi, düzenlediği "Açık Havada Okuyorum" etkinliği ile öğrencilerini bir kez daha okumaya teşvik etti. HKÜ kampüsünde Rektörlük önündeki açık alanda çimlerin üzerinde gerçekleştirilen etkinlik, okumayı özleyenleri bir araya getirdi. Etkinliğe katılan öğrenciler ve personel kendi seçtikleri kitaplarını sessizce okurken, topluluk tarafından seçilen bir kitabın bir bölümü de sesli olarak okundu.

“Anlamak için okumalı, anladığımızı da uygulamalıyız”

HKÜ kampüsünde çimlerin üzerinde gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren etkinlikte, okumayı ve yazmayı çok sevdiğini, kendisinin de yazdığı kitap ve makalelerin olduğunu ve bu kitapları okuyan kitapseverlerin olumlu geri bildirimleri nedeniyle mutluluk duyduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, “Genç, dinamik ve üretken gençler olarak zamanın ve o zaman içerisinde ‘okumanın’ kıymetini bilmelisiniz. Okumak, her kapıyı açar, sizi siz yapar, sizi sizle buluşturur, düşünmeyi öğretir, zihni geliştirir, insanları bir araya getirir. Bugün burada olduğu gibi. İşte, korona virüs pandemisine rağmen, önlemlerimizi alarak ‘okumaktan’ vazgeçmedik. Bu arada, ‘okumak’ sadece kitapta yazılanlara göz gezdirmek veya hoşça vakit geçirmek şeklinde de değerlendirilmemeli. Anlamak için okumalı, anladığımızı da uygulayabilmeliyiz” diye konuştu.