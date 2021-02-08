Rektör Dereli Gazilik unvanının verilişinin yıldönümünü kutladı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Antep’e ‘Gazilik Unvanı’ verilişinin 100’üncü yıl dönümü’nde bir kutlama mesajı yayımladı.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli yayımladığı mesajla Antep’e ’Gazilik Unvanının’ verilişinin 100’üncü yıl dönümünü kutladı. 8 Şubat’ın Gaziantep’in onur ve gurur günü olduğunu mesajda belirten Prof. Dr. Dereli, "‘‘Tarihe adını altın harflerle yazdıran Antep’e; Gazilik unvanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 8 Şubat 1921’de verilmiştir. Antepliler, bundan tam 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı’nda ortaya koydukları eşsiz savunma ile milletimize büyük bir onur yaşatmışlardır. Antep, bu unvanı büyük fedakârlıklar ve çabalarla yazılan destansı bir mücadele sonucu elde etmiştir. Kahraman Antep halkı vatanını düşmana çiğnetmemiştir. Antep’i ‘Gazi’ yapan mücadele 11 ay sürmüş ve 6317 kahraman şehidimiz bizlere toprağının her tanesinde haklarının bulunduğu bu cennet vatanı emanet etmişlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün: ‘Ben Anteplinin gözlerinden nasıl öpmem ki; onlar yalnız Antep’i değil tüm Türkiye’yi kurtardılar’’ sözleri, Antep savunmasının Kurtuluş Savaşı’ndaki yerini ve önemini işaret etmektedir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) olarak her daim Antep savunmasının ruhu ve şuuru ile hareket ederek, kentimiz ve ülkemiz için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere emanet edilen vatanımıza, ilmek ilmek işleyerek geleceğe hazırladığımız genç nesillerimiz ile sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, TBMM tarafından Antep’e, ‘Gazilik Unvanı’ verilişinin 100. Yıl Dönümünü kutluyor, Antep gibi kadim bir şehrin ‘gazi’ olarak anılmasında büyük fedakârlık gösteren tüm şehit ve gazilerimizi minnet, şükran ve saygı ile yad ediyorum" ifadelerini kullandı.