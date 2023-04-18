Rektör Dağlı’dan Ramazan Bayramı mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Prof. Dr. Dağlı, “Bayramlar, yardımlaşma ve dayanışma geleneğimizin yaşatıldığı en güzel günlerdir” dedi.

Prof. Dr. Dağlı, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran Ramazan ayını geride bırakırken, bir bayrama daha kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinin ardından zor günler yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Dağlı, mesajını şöyle sürdürdü: “Bir yandan bayrama kavuşurken, diğer yandan da depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın hüzün ve acılarını derinden yaşıyoruz. Bayramlar milli ve manevi değerlerimizi bütün güzellikleriyle hissettiğimiz, kırgınlıkları bir kenara bıraktığımız, aile bireyleri ve sevdiklerimizle bir araya gelerek sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği günlerdir. Bu anlamlı günleri fırsat bilerek, bayram ruhuna uygun şekilde yaşamalı örf ve adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi bizden sonraki nesillere de öğretmeliyiz.”

Prof. Dr. Dağlı, “Ramazan Bayramının, bizleri her zamankinden daha fazla birbirimize yakınlaştırmasını, birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızı pekiştirmesini temenni ediyor, ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum” diyerek mesajını sonlandırdı.