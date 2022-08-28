Rektör Dağlı’dan 30 Ağustos mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 30 Ağustos Zafer Bayramını yayımladığı mesaj ile kutladı.

Rektör Prof Dr. Dağlı mesajında, 30 Ağustos Zaferi’nin tarihin için bir dönüm noktası olduğuna vurgulayarak, ’’100 yıl önce ülkemizin içinde bulunduğu koşulları, zor şartlarda kazandığımız bu büyük mücadeleyi yaşatabilmek için geçmişte yaşadıklarımızı unutmamalı, şanlı tarihimizi iyi bilmeli ve gelecek nesillere doğru aktarabilmeliyiz. Büyük Önderimizin de ifade ettiği gibi; ‘Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyenindir’’ ifadelerini kullandı.

Türk Milleti’nin birlik, beraberlik ruhu ve bağımsız yaşam iradesiyle bugün de düşmanlarına karşı koyabilecek güce sahip olduğunu vurgulayan Dağlı’nın mesajında, “Geleceğimizin mimarları, yarınlarımızın güvencesi gençlerimizle Büyük Önderimizin emaneti Cumhuriyetimiz rehberliğinde, atalarımızdan armağan cennet vatanımızda bilimin aydınlattığı yolda hiç durmadan yürüyeceğimize ant içeriz. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin zaferle taçlandırıldığı Büyük Zaferin 100’üncü yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bağımsızlığımızın isimsiz kahramanlarını, canlarını feda ederek bu toprakları bizlere armağan eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verildi.