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Rekortmen yüzücüden Başkan Fadıloğluna ziyaret

Türkiye külüpler arası ve mMilli Takım seçme müsabalarında Türkiye rekoru kıran Kaan Kara, müsabakalarda başarı elde eden yüzücüler Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile paylaştı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yeni Türkiye rekortmeni Kaan Kara ve aynı şampiyonada ilgili müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik etti.

GAZİANTEP 13.01.2021, 14:05
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Rekortmen yüzücüden Başkan Fadıloğluna ziyaret

Türkiye külüpler arası ve mMilli Takım seçme müsabalarında Türkiye rekoru kıran Kaan Kara, müsabakalarda başarı elde eden yüzücüler Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile paylaştı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yeni Türkiye rekortmeni Kaan Kara ve aynı şampiyonada ilgili müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik etti.

İstanbul’da düzenlenen Türkiye arena kulüplerarası kısa kulvar genç ve açık yaş yüzme şampiyonası yıldızlar bireysel yüzme müsabakalarında 100 metre kurbağalama disiplininde ve Mersin’de düzenlenen Türkiye Yıldızlar Milli Takım seçme il ön elemesi ve performans müsabakaları 50 metre kurbağalama uzun kulvar yarışlarında Türkiye rekorunu kıran Kaan Kara ve aynı şampiyonalarda çeşitli müsabakalarda dereceye giren Yunus Ayvazoğlu, Barış Şahin, Talha Eryılmaz, Yusuf Balaban, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret etti. Dereceye giren sporcuları makamında ağırlayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, elde ettikleri başarılarından ötürü yüzücüleri kutladı. Sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Fadıloğlu, yüzücülerden daha büyük başarılar hedeflemelerini istedi. Başkan Fadıloğlu, ziyaret sonunda yeni Türkiye rekortmeni Kaan Kara ve aynı şampiyonada ilgili müsabakalarda dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

Başarımın altında belediyemizin bana sunmuş olduğu imkanlar var

Kazanmış olduğu başarılarının arkasında Şehitkamil Belediyesinin olduğunu söyleyen yeni Türkiye rekortmeni Kaan Kara, “Türkiye arena kulüplerarası kısa kulvar genç ve açık yaş yüzme şampiyonası yıldızlar bireysel yüzme müsabakalarında 100 metre kurbağalama disiplininde, Türkiye Yıldızlar Milli Takım seçme il ön elemesi ve performans müsabakaları 50 metre kurbağalama uzun kulvar yarışlarında yeni Türkiye rekorunu kırarak şampiyon oldum. Bunun için de çok mutluyum. Tabi bu başarımın altında Şehitkamil Belediyemizin bana sunmuş olduğu imkanlar ve hocamın benimle yakından ilgilenmesi sayesinde kazandığıma inanıyorum. Bundan sonraki müsabakalarda da elimden gelenin en iyisini yaparak, şampiyonluklar hedefliyorum. Bugün de Başkanımızı ziyaret ederek, bu başarımı kendisiyle paylaştım. Başkanımızın her zaman ve her konuda bizim yanımızda olmasından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye rekoru, Gaziantep ili adına ilklerin arasında yerini almıştır

Öğrencisinin Türkiye rekoru kırmasından dolayı mutlu olduğunu kaydeden Alleben Yüzme Havuzları Baş Antrenörü Ali Göz, “Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcumuz Kaan Kara, 20-27 Aralık 2020 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Türkiye arena kulüplerarası kısa kulvar genç ve açık yaş yüzme şampiyonası yıldızlar bireysel yüzme müsabakalarında 100 metre kurbağalama disiplininde 3 yıldır kırılamayan 100 Metre Kurbağalama disiplininde 01.02.38’lik derecesi, Türkiye Yıldızlar Milli Takım seçme il ön elemesi ve performans müsabakaları 50 metre kurbağalama uzun kulvar yarışlarında 29.42’lik derecesiyle yeni Türkiye rekorlarının sahibi oldu. Bu Türkiye rekorları, Gaziantep ili adına, bölgemiz adına yüzme sporunda ilklerin arasında yerini almıştır. Bu başarının arkasında yatan teknik kadromuza, yönetimimize ve emeklerini hiçbir zaman üzerimizden esirgemeyen Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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