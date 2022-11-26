Rehabilitasyonda İnovasyon Kongresi’nde uzmanlar "Denge’yi tartıştı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öncülüğünde, paydaş üniversitelerin ilgili bölümlerinin işbirliğiyle düzenlenen “Uluslararası Rehabilitasyonda İnovasyon Kongresi” ‘DENGE’ ana temasıyla gerçekleştirildi.

Dengede Klinik Değerlendirme, Denge Teknolojileri, Vestibüler Sistem ve Denge, Dengenin Nörolojik Etkileri ve Denge Teknolojileri Geliştirme konularında olmak üzere 6 farklı oturumda 34 bildirinin sunulduğu kongre, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Bayramlar ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Yavuz Yakut’un açılış konuşmalarıyla başladı.

6 farklı ülkeden 300 katılımcı

Kongrenin açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öncülüğünde paydaş üniversitelerimizin iş birliğiyle düzenlenen ve bu alanda Türkiye’de ilk kez ‘DENGE’ ana temasıyla gerçekleştirilen 1. Uluslararası Rehabilitasyonda İnovasyon Kongresi’nin 6 farklı ülkeden 300’e yakın katılımcının güncel literatürü, klinik deneyimlerini ve yenilikçi fikirlerini tartışacağı çok verimli bir platform olarak faydalı sonuçlar üreteceğine yürekten inanıyorum. Alanında bir ilk olan bu kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“Kongrenin ilkini Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde gerçekleştiriyoruz”

Kongre Başkanı Prof. Dr. Yavuz Yakut, yaptığı açılış konuşmasında, “Kongrenin ilkini Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde gerçekleştiriyoruz. Oldukça yoğun katılımlı ve hibrit bir kongre olacak. Kongrenin hazırlanmasında emeği geçen herkese ve destek veren kuruluşlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Bayramlar da kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, fakülte olarak bilimsel değeri yüksek uluslararası kongreler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.