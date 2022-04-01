Ramazan ayında sağlıklı beslenmek te, kilo kontrolünü sağlamak da mümkün

Liv Hospital Gaziantep Beslenme ve Diyet Uzmanı Sena Karakullukçu Çelebi, Ramazan ayında sağlıklı beslenerek fit kalmanın mümkün olduğunu belirterek, n“Ramazan’da sağlıklı bir beslenme düzeni ile oruç tutmakta zorlanmadan kilo kontrolünü sağlamak mümkündür’’ dedi.

Bu yıl Ramazan ayının ilkbahar dönemine denk gelmesiyle ortalama 15 saat oruç tutarak açlıkla mücadele edeceğimizi dile getiren Liv Hospital Gaziantep Beslenme ve Diyet Uzmanı Sena Karakullukçu, bu dönemde akıllara sık gelen “Sahurda ne yesem de gün içinde çok acıkmasam ve susamasam, orucumu nasıl açsam, iftarda hangi yiyecekleri yesem’’ gibi soruların yanıtlarını vererek sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.

Sahur yaparak oruç tutmanın önemini vurgulayan Dyt. Sena Karakullukçu Çelebi, “Sahur yaptığınız zaman hem açlık süreniz azalır hem de metabolizma hızınızı korumuş olursunuz.Sahuru kahvaltınıza dönüştürün. Gün içerisinde daha uzun süre tok kalabilmek ve vücut dengesini koruyabilmek için sahurda yumurta, tam tahıllı ekmek, yoğurt, kavrulmamış badem, fındık, ceviz, az yağlı çorba veya meyve çeşitlerini tercih etmeye çalışın” dedi.

’’Sahurda tüketilmesi gereken besinler

Sahurda tüketilmesi gereken besinler kadar tüketilmemesi gereken besinlerinde olduğuna dikkat çeken Dyt. Sena Karakullukçu Çelebi, “Sahurda aşırı tuzlu, baharatlı, yağlı ve şekerli yiyecekler tüketmeyin. Bu tarz yiyeceklerin tüketimi gün içerisinde çabuk acıkmanıza ve susamanıza neden olabilir’’ şeklinde konuştu.

’’Ramazan ayında su tüketimine dikkat edilmeli’’

Ramazan ayında su tüketiminin önemini vurgulayan Dyt. Çelebi, şu bilgileri paylaştı:

“İnsan vücudunun yüzde 60’tan fazlası sudan oluşur. Yeterli su tüketmenin zorlaştığı Ramazan Ayı’nda vücutta sıvı kaybı gerçekleştiğinden metabolik denge bozulabilir. Bu nedenle iftardan sahura kadar günlük ihtiyacınız olan su miktarını tüketmeye çalışın. Oruç tutarken gün içerisinde vücutta vitamin ve mineral kaybı arttığından kaybı önlemek için iftar sonrası yüksek tansiyon ve böbrek rahatsızlığınız yoksa 1 şişe sade doğal maden suyu tüketebilirsiniz’’ ifadelerini kullandı.

’’İftar öğünü de sahur kadar önemli’’

İftar öğününün de en az sahur kadar önemli olduğunun altını çizen Dyt. Sena Karakullukçu Çelebi, “Orucunuzu bir kâse çorba, yanında 2-3 adetkuru hurma veya 5-6 adetzeytin ile açmak ve daha sonra en az 10-15 dakika yemeğe ara verip ana yemeğe bir süre sonra geçmek sağlıklı bir tercihtir. İftarda boş mideyi birden doldurmak ani tansiyon ve şeker yükselmelerine, hazımsızlığa sebep olduğu için iftardan sahura kadar öğün sayısını artırıp, aralıklarla beslenmeye özen gösteriniz’’ ifadelerine yer verdi

’’Öğün sayısını ayarlamak elinizde’’

Ramazan ayında iftardan sonra öğün planlaması yapmanın sağlıklı bir şekilde oruç tutmaya yardımcı olacağını söyleyen Dyt. Sena Karakullukçu Çelebi, ‘’Ramazan’da öğünlerinizi sahur, iftar ve ara öğün olacak şekilde planlayın. Bu sayede mideye bir anda yüklenmemiş ve vücut direncinizi sağlıklı beslenerek korumuş olursunuz. İftar sonrası tatlı tüketimi gerçekleşecekse tercihinizi meyveli, sütlü, hafif tatlılardan yana kullanarak ara öğün zamanınıza denk getirecek şekilde yapın’’ diye konuştu.