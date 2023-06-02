Rahim kanserine dikkat

Medical Point Gaziantep Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı, Haziran’ın Rahim kanseri farkındalık ayı olduğuna dikkat çekerek, rahim kanserinin, kadınlarda görülen kanserler arasında sık görülen dördüncü kanser türü olarak öne çıktığını belirtti.

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı, rahim kanseri farkındalığı ile ilgili yaptığı açıklamada sözlerine şöyle devam etti:

"Rahim kanseri için tanımlanmış herhangi bir tarama yöntemi bulunmasa da hastalık kendini en çok menopoz sonrası kanama şikayeti ile belli eder. Menopoz sonrasında meydana gelen kanamalar önemlidir çünkü bu şikayetin altından yüzde 10 ihtimalle rahim kanseri çıkmaktadır. Özellikle şişman kadınlar, 52 yaşına gelmesine ragmen adet görmeye devam eden kadınlar ile öyküsünde polikistik over sendromu bulunan kadınlar risk altındadır. Annesinde ya da kız kardeşlerinde rahim kanseri, yumurtalık kanseri ya da meme kanseri öyküsü bulunan kadınlar da ailevi geçiş açısından riskli grupta yer alır. Menopoz sonrası kanaması olan bir hastada rahim kanserini dışlamak için rahmin iç tabakasından biyopsi alınmalı ve biyopsi materyalinin mikroskop altında patolojik incelemesi yapılmalıdır. Rahim kanseri tanısı biyopsi ile konur. Tanı belirlendikten sonra cerrahi, mutlaka bir jinekolojik kanser cerrahı yani jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanı tarafından yapılmalıdır" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı Rahim kanserinden korunmak için kadınlarımızın konu hakkında şuurlandırılması ve farkındalığın artırılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı. Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı, her kadının ve özellikle menopoz sonrası dönemdeki kadınların, herhangi bir şikayetleri olması bile yılda bir kez jinekolojik muayene olması gerektiğini belirterek rahim kanserinin tedavi edilebilen bir kanser olduğunu kaydetti. Bu hastalıktan korunmak için normal vücut ağırlığının sürdürülmesi ve obeziteden yani şişmanlıktan kaçınmanın kritik öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.