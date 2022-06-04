Proje yarışmasında Sanko gururu

53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Finalinde, Sanko öğrencileri “Kimya” dalında iki ikincilik, “Psikoloji” dalında bir üçüncülük derecesi kazandı.

Proje yarışmasına Türkiye genelindeki 3 bin 453 farklı okuldan 37 bin 283 öğrencinin hazırladığı 25 bin 95 proje ile başvuru yapıldı. Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 bölge merkezinde yapılan bilimsel değerlendirme sonucunda bin 213 proje 14-17 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen bölge yarışmalarına sunuldu. Bölge değerlendirmeleri sonucunda birincilik ödülü alan 216 projenin sahibi 428 öğrenci, 30 Mayıs - 1 Haziran 2022 tarihleri arasında Türkiye finali aşamasına katıldı. SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden Ece Öztürk, Nehir İnal ve Deniz Eren Gürbüz, “Kimya” dalında proje danışman öğretmenleri Dilşad Ciro ve Özgül Güner rehberliğinde hazırladıkları “Hibiskus İçeren Doğal PH İndikatörlü ve Sensörlü Veri Aktarımı Yapan Hidrojel Yara Örtüsü Sentezi” adlı projesi Türkiye ikincisi oldu. SANKO Koleji öğrencileri Sudenaz Gülşen ve Ekin Asyalı da “Kimya” dalında proje danışman öğretmeni Özgül Güner rehberliğinde hazırladıkları “Vücutta ve İçeceklerde Bulunan Yabancı Maddelerin Tespitini Yapabilen Akıllı Hidrojel Sentezi ve Hidrojelli Bileklik Tasarımı” adlı araştırma projesiyle Türkiye ikinciliği derecesine layık görüldü. Psikoloji alanında SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Kadirhan Sağlam, Umay Altunyurt ve Nazlı Işıl Koper, danışman öğretmenleri Yeşim Özzorlar rehberliğinde hazırladıkları “Stres ile Baş Etme Yolunda ‘Nedkal’ Cihazı” adlı projeyle Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “TÜBİTAK 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Finali”nde iki Türkiye ikinciliği ve bir Türkiye üçüncülüğü kazanarak hem SANKO Okullarının hem de Gaziantep’in adını finallere yazdırmalarının gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu başarıların, küçük yaştan itibaren tüm kademelerde öğrencilere proje kültürünün geliştirilmesi, bilimin sevdirilmesi ve bilimsel düşünme adımlarının öğretilmesi yönündeki planlı çalışmaların sonucu olduğuna vurgu yapan Asyalı, okullarına büyük gurur yaşatan öğrencileri ve bu önemli başarıda katkısı bulunan değerli proje danışman öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.