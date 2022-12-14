Prof. Dr. Sivaslı ANKA’da

Farklı sağlık sorunları ile doğan birçok bebeğin hayata tutunmasını sağlayan Profesörü Dr. Ercan Sivaslı, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği ile hasta kabulüne başladı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Ercan Sivaslı, poliklinik hizmeti vermeye başladı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Neonatoloji Uzmanı Prof Dr. Sivaslı, prematüre bebek bakım ve takibi, kanguru tedavisi, yenidoğan bebeklerin uzun dönem sağlık ve gelişim takibi, çocuk sağlığı ve hastalıkları teşhis ve tedavisini gerçekleştirmektedir. Bölgede çok ihtiyaç duyulan yeni doğan bebeklerin mikrop kapmaması için ilaç ve mamaların el değmeden hazırlandığı steril oda,Total Parenteral Beslenme (TPN) ünitesinin bulunduğu ANKA Hastanesi’nde oluşturan Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ercan Sivaslı, çocuklara ve ailelerine sadece tıbbi bakım değil, periyodik kontrollerde ailelerin de bazı konularda bilgilendirilip, yönlendirilmesi ve desteklenmesi için gerekli bilgi ve eğitimi de vermektedir.

Prof. Dr. Ercan Sivaslı

Prof. Dr. Ercan Sivaslı, 1968 Yozgat doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Niğde’de tamamlayan Prof. Dr. Sivaslı, 1991 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında Gaziantep Üniversitesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığı, 2006 yılında ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Neonatoloji branşında Yenidoğan Uzmanı olarak mezun olan Prof. Dr. Sivaslı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.