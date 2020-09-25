Prof. Dr. Polat Durukan Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde

Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Polat Durukan, Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin güçlü ve dinamik hekim kadrosu içinde yerini alarak hasta kabulüne başladı.

Gaziantep başta olmak üzere çevre il ve ilçelerin yanı sıra komşu ülkelerden gelen hastalara da hizmet veren uluslararası standartlarda A sınıfı bir hastane olan Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin Acil Servis Ünitesi acil tıp uzmanlarından oluşan akademisyen kadrosu ve yenilenen teknolojik altyapısı ile sağlık hizmetlerine kesintisiz olarak devam ediyor. Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin yenilenen Acil Servis Ünitesi, yaklaşık 470 m2’yi aşkın kapalı alana sahip olduğu gibi, resüsitasyon ve detoksifikasyon birimleri, birisi vip olmak üzere 10 adet acil gözlem ve tedaviodası, 5 adet acil müdahale odası mevcuttur. Yenilenen Acil Servis Ünitesi, akademisyen kadrosu ve multidisiplineranlayışı ile hastalara şifa dağıtıyor.

Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin profosyonel ve dinamik hekim kadrosuna katılan Prof. Dr. Polat Durukan hasta kabulune başladı

Pro. Dr. Polat Durukan

Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin Acil Tıp Ünitesi, Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Durukan 1972 yılında Ankara’da doğdu. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tamamladı. Acil Tıp ihtisasını ise 2003 yılında Fırat Üniversitesi’nde gerçekleştiren Prof. Dr. Durukan; 1998 ile 2003 yılları arasında Fırat Üniversitesi’nde Acil Tıp Ana Bilim Dalı’nda asistan doktor olarak görev yaptı. 2003 ile 2005 yıllarında ise aynı üniversitede Dr. Öğr. Üyesi olarak çalıştı. 2005 ile 2008 yıllarına gelindiğinde ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Acil Tıp Ana Bilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak yer aldı. 2008- 2014 yıllarında ise aynı üniversiteye Doçent olarak, 2014 yılından 2020’ye kadar ise Profesör Doktor ünvanıylahizmet verdi.Prof. Dr. Polat Durukan Acil Tıp alanındave akademik camiada tanınan bir hekim olduğu gibi,uluslararası ve ulusal manada 200’den fazla makalenin ve 250’yi aşkın bildirinin de sahibidir. Türki Cumhuriyetler’de (Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan v.b.) Acil Tıp Uzmanlığı’nın oluşturulması ve geliştirilmesi yönünde birçok adımın atılmasına öncülük eden bir hekimdir. Bu bağlamda; bu ülkelerde acil tıp alanına yönelik sempozyum ve acil tıp eğitimine yönelik kurslar düzenlemiş ve konuşmalar gerçekleştirmiştir. Prof. Dr. Durukan, 2007 ile 2014 yılları arasında EUSEM (EuropeanSocietyforEmergencyMedicine, Avrupa Acil Tıp Derneği)Yönetim Kurulu Üyeliği (Türkiye Temsilcisi) alanında ülkemizi temsil etmiştir. 2012 yılında ise Prof. Dr. Durukan Avrupa Acil Tıp Kongresi’nin Türkiye’de gerçekleştirilmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Polat Durukan, yurt dışında (Almanya, Hollanda, Yunanistan, Dubai, Türki Cumhuriyetler v.b.) ve uluslararası öneme sahip birçok kongrede elliden fazla konuşma gerçekleştirmiştir. Prof. Dr. Durukan, Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi, Bilimsel Danışma Kurulu Üyesidir. Türkiye Acil Tıp Dergisi’nde Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği yapmıştır. Prof. Dr. Durukan EUSEM (Avrupa Acil Tıp Derneği) Konseyi, ATUDER (Acil Tıp Uzmanları Derneği) ve Türkiye Acil Tıp Derneği üyesidir.

Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Durukan’ın ilgi alanları ise Toksikoloji, Travma, Uluslararası Acil Tıp, Temel Yaşam Desteği, İleri Kardiyak Yaşam Desteği olarak sıralanmaktadır. Prof. Dr. Durukan evli ve iki kız çocuk babasıdır.