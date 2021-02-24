Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, HKÜ ailesine katıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde verilen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülüne (GEBİP) layık görülen Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ailesine katıldı.

Geliştirdiği, kalp krizi ve akciğer kanseri riskini anlık olarak tahmin edebilen, insan sağlığına ve çevreye zararsız biyonsensörlerle bilime yapmış olduğu katkılar nedeniyle 2019 yılında Sağlık Bilimleri alanında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde verilen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülüne (GEBİP) layık görülen Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ailesine katıldı.

SCI indekslerinde taranan yüksek etki faktörlü uluslararası dergilerde 100’ü aşkın yayını bulunan ve 7 binden fazla alıntılanma (atıf) sayısı ile 50 h-indeks değerine ulaşan Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’ndeki görevine başladı. HKÜ ailesine katılmış olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, kaliteli eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin güçlü Ar-Ge ve laboratuvar altyapısını kullanarak bilimsel çalışmalarını daha üst seviyelere taşımak istediğini belirtti.

TÜBA ödülünü almadan önce Bilim Kahramanları Derneği tarafından da “Yılın Genç Bilim İnsanı” ödülüne layık görülen Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, biyomedikal, biyosensör tasarımı, ilaç, çevre ve gıda analizi araştırmalarında yapmış olduğu disiplinler arası faaliyetleri bütünleyecek ve katma değer üretecek Ar-Ge çalışmaları yapmayı da hedeflediğini ifade ederek, 10-12 Haziran 2021 tarihleri arasında da 4. Uluslararası Tıbbi Cihazlar Konferansı’nın (http://www.tipcih.com/) gerçekleştirileceğini kaydetti.

Son olarak korona virüs (Covid-19) hastalarında ölümcül sonuçlar doğurabilen ’sitokin fırtınası’na neden olduğu belirtilen "interlökin 6" molekülünün belirlenmesi konusunda çalışmalar yaptıklarının altını çizen Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, virüse karşı savaş açan vücudun bağışıklık sistemini kontrolden çıkaran sitokin fırtınasını ölçen ve erken önlem alınmasını sağlayan “biyosensör metodu” geliştirdiklerini duyurdu.