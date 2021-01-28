Prof. Dr. Doğan’dan Kaymakam Mutlu’ya ziyaret

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Araban Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Muhittin Doğan, Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’yu makamında ziyaret etti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi ve Araban Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Muhittin Doğan, Araban Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcıları Öğretim Görevlisi Mürşit Ömür Koyuncu, Öğretim Görevlisi Dr. Aydın Atakan ve Araban Meslek Yüksek Okulu Sekreteri Mehmet Akif Hançer ile birlikte Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’yu makamında ziyaret etti. Prof. Dr. Muhittin Doğan ve beraberindekiler, Kaymakam Mutlu’ya Araban Meslek Yüksek Okulu hakkında bilgiler verdi. Kaymakam Mutlu da Araban Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Muhittin Doğan ve beraberindekilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Kaymakam Mutlu, Prof. Dr. Muhittin Doğan ve beraberindekilere Araban Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen bölgenin örnek projeleri olan sosyal market, sosyal fırın ve Araban oyuncak atölyesini gezdirdi.