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Prof. Dr. Balat: “Kadına bakış açısı değişmeli”

Gaziantep Üniversitesinde düzenlenen Toplumda Kadının Yeri Konferansında konuşan Rektör Yardımcısı GAÜN Prof. Dr. Ayşe Balat, “Tam eşitlik sadece yasalarla sağlanamaz. Kadına bakış açısı değişmeli. Kadın ve erkek öncülere-rol modellere ihtiyaç var” diyerek toplumsal fırsat eşitliğinin uygarlığa götüren ilk basamaklardan birisi olduğunu vurguladı.

GAZİANTEP 08.03.2022, 16:47 08.03.2022, 17:13
Prof. Dr. Balat: “Kadına bakış açısı değişmeli”

Gaziantep Üniversitesinde düzenlenen Toplumda Kadının Yeri Konferansında konuşan Rektör Yardımcısı GAÜN Prof. Dr. Ayşe Balat, “Tam eşitlik sadece yasalarla sağlanamaz. Kadına bakış açısı değişmeli. Kadın ve erkek öncülere-rol modellere ihtiyaç var” diyerek toplumsal fırsat eşitliğinin uygarlığa götüren ilk basamaklardan birisi olduğunu vurguladı.

GAÜN Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen konferansta Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, “Anneler, babalar önemli. Çocuklarınıza doğru mesajı verin. Hayallerini yıkmayın. Annem bize, ‘aslanın erkeği, dişisi olmaz’ derdi. Biz kulağımızda böyle sözlerle büyüdük ve hayata atılırken korkmadık. Mücadele ederken de yılmadık. Eğitmenler son derece önemli. Müfredatlarda toplumsal fırsat eşitliğine yer verilmeli. Bu nedenle öğretmenlerin rolü çok önemli. Toplumda kadına saygılı, destek veren yaşamın ağır yükünü birlikte omuzlayacak erkeklere ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 65,6

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 49,9’unun kadın, yüzde 50,1’inin erkek olduğunu belirten Prof. Dr. Balat, en az bir eğitim düzeyini tamamlayan kadınların oranının yüzde 87,7, yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranının ise yüzde 65,6 olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan araştırmaya göre, dünyadaki işlerin yüzde 66’sının kadınlar tarafından görüldüğüne işaret eden Prof. Dr. Balat, “Buna karşın kadınlar dünyadaki toplam gelirin ancak yüzde 10’una sahipler. Dünyadaki mal varlığının ise yüzde 1’ine sahipler. Başka bir değişle, dünyadaki işlerin yüzde 34’ü erkekler tarafından görülüyor ama erkekler dünyadaki toplam gelirin yüzde 90’ına ve toplam mal varlığının yüzde 99’una sahipler” ifadelerinde bulundu.

En iyi savunucu erkekler olmalı

‘Kadın aslında hayatın kendisidir’ diyen Prof. Dr. Balat, erkeği doğuran ve yetiştiren kadının bilinçli, eğitimli, haklarını bilen ve savunan, deneyimlerini pozitif yönde kullanan ve öğreten, tecrübeli, hem kız hem erkek çocuğuna örnek olmasının toplumun sağlıklı olmasıyla eşdeğer olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Balat, “Kadın haklarının en iyi savunucu erkekler olmalı. Kadınlar bu konuda erkekleri mutlaka yanlarına almalıdır” diye konuştu.

Konferansın sonunda GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın günün anısına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat’a çiçek takdim etti Program, Kültür Müdürlüğü Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından sunulan müzik dinletisi eşliğinde kokteyl ile sona erdi.

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