banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu

Prof. Dr. Aleaddin Yavaşça Eğitim ve Sanat Merkezi çalışmalarını sürdürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan GASMEK Prof. Dr. Aleaddin Yavaşça Eğitim ve Sanat Merkezi, modern imkanları ve kurslarıyla vatandaşların beğenisini topluyor.

GAZİANTEP 11.02.2022, 12:26
Prof. Dr. Aleaddin Yavaşça Eğitim ve Sanat Merkezi çalışmalarını sürdürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan GASMEK Prof. Dr. Aleaddin Yavaşça Eğitim ve Sanat Merkezi, modern imkanları ve kurslarıyla vatandaşların beğenisini topluyor.

Gaziantep’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan ve merhum Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’nın adının verildiği merkez eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Şahinbey ilçesine bağlı Karataş bölgesinde hizmet veren GASMEK merkezinde sanat ve mesleki eğitim kurslarında 92 grupta 45 farklı branşta toplam bin 288 kursiyere, ETÜT grubunda ise YKS ve LGS hazırlık gruplarında 908 öğrenci ile toplam 2 bin 196 vatandaşa eğitim veriyor.

GASMEK Prof. Dr. Aleaddin Yavaşça Eğitim ve Sanat Merkezi çok yönlülüğü ve modern yapısı ile dikkat çekerken içinde bulunan 19 derslik, spor salonu, 14 atölye, 200 kişi kapasiteli çalışma odası, 250 kişi kapasiteli konferans salonu, merkez kütüphane, hikaye odası, 3-6 yaş grubuna yönelik oyun odası, kreş bölümünde 8 derslik, 1 uyku odası bulunuyor.

“Her gün binlerce gencimiz ve hemşerimizin eğitim aldığı devasa bir merkez”

Konu hakkında konuşma yapan Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Abdullah Aksoy, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Merkezi’nin konfor bakımından çok iyi olduğunu vurgulayarak, “Merhum Alaeddin Yavaşça’nın da ismine yakışır bir kompleks oldu. Burada birçok fonksiyonun olduğu bir tesis söz konusu. Özellikle mesleki eğitim, bilişim teknolojileri, yiyecek, içecek ve sanat dalları olmak üzere 45 farklı branşta kurslar açtık. Hem hafta içi hem hafta sonu akşamları da dahil eğitimlerimiz devam ediyor. Gelen kursiyerlerimizin gönül rahatlığıyla çocuklarını bırakabilecekleri 3-6 yaş grubu oyun odalarımız var. Lise ve üniversitelere hazırlık kurslarımızda yaklaşık 900 öğrencimize eğitim veriliyor. Yine öğrencilerimiz sessiz bir ortamda çalıştıkları yaklaşık 200 kişi kapasiteli bir çalışma salonumuz var. Merkezimizde spor salonu, 8 derslikli gündüz bakım evi ve anaokulu da bölgeye hizmet veriyor. Önümüzdeki günlerde bu merkezde çocuk kütüphanesi açılacak. Tam faaliyete geçildiğinde her gün binlerce gencimiz ve hemşerimizin eğitim aldığı devasa bir merkez olacak” dedi.

2015 yılından bugüne kadar 350 bin vatandaşa hizmet verildi

Abdullah Aksoy konuşmasında 2015 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatıyla kurulan GASMEK’in bugün birçok mahallede ve ilçelerde hizmet verdiğinin altını çizerek, “Bugüne kadar 350 bin hemşerimiz GASMEK’ten eğitim aldı. Kursların tamamı ücretsiz. Vatandaşlarımıza burada verilen kaliteli eğitim sonrası yapılan sertifikasyon ile işe yerleşmede ciddi anlamda yarar görülüyor. Mesela müzik ve gösteri alanında eğitim alan öğrencilerimizden her yıl 150 civarı farklı üniversitelerin devlet konservatuarlarında eğitim almaya hak kazanıyor. Öte yandan üniversite sınavlarında iki bin 500 öğrencimiz üniversitelere yerleşti. 2021 yılında GASMEK 106 öğrencimizi tıp fakültelerine yerleştirdik. Buradaki kursların ücretsiz olması, eğitimde fırsat eşitliğini gösteriyor. Başkanımız Fatma Şahin’de buna çok önem veriyor. Dar gelirli vatandaşlarımızın çocukları belediyenin bu hizmetinden yararlanarak az bir dokunuşla bu çocukların hayalindeki üniversitelere, liselere yerleştiklerini görüyoruz. Bu bize yaptığımız işlerin yerinde olduğunu gözler önüne seriyor. Vatandaşlarda da ciddi bir anlamda memnuniyet, olumlu geri dönüşler oluyor. Bu durum Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in eğitime verdiği değerin ne kadar doğru ve gerçekçi olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ve kursiyerler yeni tesisten memnun

Üniversite sınavına hazırlık kurslarından eğitim gören Umut Kündeş, 3 senedir GASMEK’den yararlandığını aktararak, “GASMEK kurslarını belediyenin sosyal medya hesaplarından ve haber kanallarında yapılan paylaşımlardan duydum. Burada bir dershanenin vereceği tüm imkanları sağlayan, etüt salonları, sınavları, öğretmenleri, derslikleri olsun tamamen modern bir merkez. Başladığımız günden itibaren kesinlikle bir fark oluşuyor. Karataş Mahallesi’ne böyle bir kurs lazımdı. Dışardan harika görünüyor içerden daha da harika. Sırf bizim üniversite kurslarına hazırlık olmasa dahi birçok sanat ve mesleki alanda çok fazla kurs var. İçeri girdiğinizde özel bir kurum gibi hissediyorsunuz. Başvuru için kafasındaki soru işareti olanlar kuşkuyla yaklaşmasınlar. Belli önyargılar illaki vardır. İmkânı kısıtlı olup eğitimler için kendilerini zorlayacaklarına buraya gelip tamamen ücretsiz çok daha iyi bir hizmeti görebilirler” şeklinde konuştu.

Aşçı yardımcılığı kursuna katılan Şeyda Kolvar ise kursların ve mekanın kalitesine değinerek, “5 aydır GASMEK kurlarından yararlanıyorum. İlk üç ay aşçı çırağı eğitimi aldım. Şimdi aşçı yardımcılığı eğitimi alıyorum. Her türlü imkan sağlanıyor. Eğitmenlerimiz çok iyi. Yemek konusunda herkes bir şeyler biliyor ama kendini geliştiriyorsun eğitimlerle. Burada en ufak detaylara kadar öğreniyor kendine çok şey katıyorsun. Kurs merkezi çok güzel. Herkesin emeğine sağlık. Her şey dört dörtlük. Çok iyi bir imkan sağlandığı için yolum açıldı” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Başakşehir 24 40
5. Fenerbahçe 25 40
6. Alanyaspor 24 39
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 25 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. İstanbulspor 22 39
6. Eyüpspor 21 37
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Gençlerbirliği 23 29
10. Boluspor 21 28
11. Manisa Futbol Kulübü 22 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 22 26
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 23 51
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 22 34
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Aston Villa 22 27
12. Crystal Palace 24 26
13. Leicester City 21 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 23 40
4. Atletico Madrid 23 39
5. Barcelona 22 38
6. Villarreal 24 36
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 23 30
13. Espanyol 23 27
14. Elche 24 26
15. Getafe 24 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 24 19
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11