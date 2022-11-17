Prematüre bebekler ANKA’da bir araya geldi

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla prematüre bebekler bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte prematüre bebekler, aileleri ve bebekleri sağlığına kavuşturan sağlık çalışanları da yer aldı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü’nü, hastanede dünyaya gelmiş olan prematüre bebeklerin aileleri ile birlikte kutladı. Farklı hafta ve kilolarda doğan ve ANKA Hastanesi’nde gördükleri tedavi sonrası sağlıklı bir şekilde taburcu olan bebekler için pasta kesildi. Etkinlikte erken doğan birçok bebeğin hayata tutunuş hikayesi dikkat çekti. Bebeklerin doğdukları zamanki halleri ve tedavileri tamamlandığındaki halleri gösterildi. Ailelerin mutluluktan gözleri dolarken, yer yer de renkli ve eğlenceli görüntüler ortaya açıktı. Etkinliğe katılan aileler, bebekler ve hastane çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Prematüre bebeklere özel bakım

Prematüre doğan bebekler için doğum sonrası takip ve tedavi sürecinin önemine dikkat çeken ANKA Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu, Neonatolaji Uzmanı Prof. Dr. Ercan Sivaslı, "Yaşama sağlıklı bir solukla başlamak, sağlıklı bir ömrün de ilk adımı sayılıyor. Ancak ne yazık ki, her doğan bebek bu şansa sahip olamıyor. Çeşitli etkenlerle bazı bebekler dünyaya riskli olarak geliyor. Bu bebekler çok düşük doğum ağırlıklı bebekler olduğu için organ gelişim bozuklukları, değişik organ hasarları olabilecek bebekler. Bu yüzden her anlamda çok iyi takip ve tedavi edilmeleri gerekiyor. Yaşatılmaları ancak özel bakımla mümkün olabiliyor. Özelikle yeni doğan dönemi bu açıdan büyük önem taşıyor. Bu dönemde ortaya çıkabilecek sorunlar bebek ölümlerinde önemli rol oynuyor. Bu nedenle erken doğum riskini taşıyan riskli gebeliklerin muhakkak Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi olan merkezlerde takip edilmesi gerekiyor. ANKA Hastanesi olarak sahip olduğumuz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yüksek risk taşıyan bebeklere tüm tıbbi ve cerrahi hizmetleri sunarak gelişmiş düzeyde bakım sağlıyoruz. Bebeklerin nörolojik ve normal gelişimini sağlamak için üstün çaba sarf ediyoruz. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz, yoğun bakım ihtiyacı olan tüm bebeklere gerekli desteği sağlamaktayız. Güncel bilgiler ışığında, modern tıbbi donanımıyla bebekleri kısa sürede ailelerine kavuştururken, ailelerin bilgilendirilmesinde ve eğitiminde gerekli desteği sağlamaktayız. Bebeklerimizi ailelerine sağlıklı bir şekilde teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu konuda yoğun çaba sarf eden tüm ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Prematüre bebeklere dikkat çekmek için ise hastane önünden gökyüzüne mor balonlar bırakıldı.