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Polisin şüphelendiği evden çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi
Gaziantep’te, polis şüphelendiği eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi.
GAZİANTEP 15.01.2021, 15:53
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Gaziantep’te, polis şüphelendiği eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi.
Polis, Şahinbey ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde bir evde çok sayıda çalıntı malzeme bulunduğunu tespit etti. Yapılan takip sonucu alınan izinlerle eve yapılan operasyonda çok sayıda çalıntı elektronik malzeme ele geçirildi. Operasyonda evde bulunan A.F.T gözaltına alındı.Ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan incelemede ise 3 faili meçhul olayda aydınlatırken gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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