Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Gaziantep polisi bir araçta yaptığı aramada 6 kilo metamfetamin ele geçirirken, yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürütülen çalışmalar kapsamında bir araçta yapılan aramada, 6 kilo metamfetamin ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli şahıs yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri Adli Mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.