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Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Gaziantep’te uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyon sonucu 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
GAZİANTEP 04.01.2021, 13:04
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Gaziantep’te uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyon sonucu 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yaptıkları operasyon sonucu 15 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına alırken 6 adet tabanca, 1 adet tüfek, 60 adet fişek ile uyuşturucu madde ele geçirdi.Olayla ilgili gözaltına alınan 15 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.
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