Polis silah kaçakçılarına göz açtırmıyor

Gaziantep Polisi bir evde yaptığı aramada 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce silah ticaretinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şehitkamil İlçesinde bir evde arama yapıldı. Ekipler, evde 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirirken, olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.