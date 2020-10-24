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Polis kapkaççı ve hırsızlara göz açtırmıyor

GAZİANTEP’TE KAPKAÇÇI VE HIRSIZLARA YÖNELİK YAPILAN OPERASYONLARLA 18 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

GAZİANTEP 24.10.2020, 08:39
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Polis kapkaççı ve hırsızlara göz açtırmıyor

Gaziantep’te kapkaççı ve hırsızlara yönelik yapılan operasyonlarla 18 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kapkaççılık ve hırsızlık olaylarına ilişkin yaptıkları operasyonlarla 18 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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