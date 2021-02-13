Polis kaçakçılara göz açtırmıyor

Gaziantep’te Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir kargo şirketinde bin 610 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir kargo şirketinde bin 610 paket kaçak sigara ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili yasal işlemlere başladı.