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Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
Gaziantep’te Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir kargo şirketinde bin 610 paket kaçak sigara ele geçirildi.
GAZİANTEP 13.02.2021, 18:18
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Gaziantep’te Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir kargo şirketinde bin 610 paket kaçak sigara ele geçirildi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir kargo şirketinde bin 610 paket kaçak sigara ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili yasal işlemlere başladı.