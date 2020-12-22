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Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
Gaziantep’te polislerin bir şahıstan şüphelenerek arama yapması üzerine şahsın elinde taşıdığı poşet içerisinden gümrük kaçağı 80 adet telefon çıktı. Olayla ilgili şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
GAZİANTEP 22.12.2020, 09:24
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Gaziantep’te polislerin bir şahıstan şüphelenerek arama yapması üzerine şahsın elinde taşıdığı poşet içerisinden gümrük kaçağı 80 adet telefon çıktı. Olayla ilgili şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan mahallesinde 1 şahsın şüpheli hareketleri sonrası şahsı durdurarak arama yaptı. Ekipler, şahsın elinde taşıdığı poşet içerisinde farklı marka ve modellere ait 80 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirdi.Olay sonrası gözaltına alınan şahsın yasal işlemleri devam ediyor.
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