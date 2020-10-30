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Polis kaçak sigaraya geçit vermedi
GAZİANTEP POLİSİ BİR İHBARI DEĞERLENDİREREK YAPTIĞI OPERASYONDA 3 BİN 225 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRDİ. OPERASYONDA BİR KİŞİDE GÖZALTINA ALINDI.
GAZİANTEP 30.10.2020, 14:35
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Gaziantep polisi bir ihbarı değerlendirerek yaptığı operasyonda 3 bin 225 paket kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonda bir kişide gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü mahallesinde bir evde yüklü miktarda kaçak sigara olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyon sonrası evde arama yapan ekipler 3 bin 225 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirirken bir şüpheli ise gözaltına alındı.
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