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Polis hırsızlara göz açtırmıyor
Gaziantep’te kapkaç, yankesicilik, dolandırıcılık olaylarını gerçekleştiren 5 şüpheli yakalandı.
GAZİANTEP 17.02.2021, 09:12
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Gaziantep’te kapkaç, yankesicilik, dolandırıcılık olaylarını gerçekleştiren 5 şüpheli yakalandı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kapkaç, 1 yankesicilik, ve 1 dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 5 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.