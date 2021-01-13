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Polis hırsızlara göz açtırmıyor
Gaziantep’in Nizip ilçesinde 1 otomobil ve 1 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
GAZİANTEP 13.01.2021, 09:11
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Gaziantep’in Nizip ilçesinde 1 otomobil ve 1 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nizip İlçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde 1 otomobil ve 1 iş yerinden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen İ.G. isimli şüpheli şahsı yapılan incelemeler sonucu yakalayarak, gözaltına aldı. Ekipler, çalıntı aracı sahibine teslim etti.Öte yandan gözaltına alınan şüpheli şahsın yasal işlemleri devam ediyor.
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