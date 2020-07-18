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Polis ekiplerinden yaya öncelikli trafik bilgilendirmesi
GAZİANTEP'TE, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN "ÖNCELİK HAYATIN ÖNCELİK YAYANIN" SLOGANIYLA YAYA ÖNCELİKLİ TRAFİK BİLİNCİ OLUŞTURULMASI AMACIYLA BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ YAPILDI.
GAZİANTEP 18.07.2020, 10:20
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Gaziantep’te, polis ekipleri tarafından "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla yaya öncelikli trafik bilinci oluşturulması amacıyla bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri tarafından, "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla yaya öncelikli trafik bilinci oluşturulması amacıyla bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.
Bilgilendirme faaliyetleri, trafik kültürünün üst noktaları ulaşması, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve trafikte can kayıplarının azaltılması amacıyla Gaziantep il genelindeki farklı noktalarda yayalar ve araç sürücülerine yönelik yapıldı.
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