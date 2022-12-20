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PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandasından cezası bulunan şahıs yakalandı
PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında 1 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli şüpheli yakalandı.
GAZİANTEP 20.12.2022, 11:44
PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında 1 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında 1 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli şüpheli yakalanarak, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.