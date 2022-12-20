Peçiç yarışması yoğun ilgi gördü

Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali Aile Merkezi’nde düzenlenen Peçiç Yarışması, renkli anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yarışmacılara başarılar diledi.

Geleneksel oyunların yaşatılması ve yaygınlaştırılması adına şenlik ve turnuvalar düzenlemeyi sürdüren Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep yöresine ait geleneksel peçiç oyunu yarışmasını Hanımlar Lokali Aile Merkezi’nde düzenledi. Aile Merkezi’nde eğitim gören 60 kursiyerin yarıştığı peçiç yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Hanımlar Lokali Aile Merkezini ziyaret eden Başkan Fadıloğlu, yarışmacılarla bir araya geldi. Katılımcıların geçmişe dair anılarını, keyif ve özlemle birbirlerine anlattıkları yarışmada, katılanları ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, etkinliğe katılan kursiyerlerle peçiç oynayarak sohbet etti. Masaları tek tek gezen Başkan Fadıloğlu, yarışmacılara başarılar diledi.

Devamlı zihnimizi çalıştırmamız gerekiyor

Kursiyerlere hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak eğitimde, sporda, sanatta, sosyal ve kültürel etkinliklerde bir arada olmaya çalışıyoruz. Özellikle peçiç de bizim geleneksel oyunlarımızdan bir tanesi. Bunun da devam ettirilebilmesi noktasında ve genç nesillere aktarılabilmesi açısından arkadaşlarımız böyle bir etkinlik başlattılar. Bu yıl okullarda da akıl ve zeka oyunlarını ön plana aldık. Anasınıfından başlayıp, liseye kadar bütün okullarda daha önce satranç etkinlikleri yapıyorduk. Bu yıl da akıl ve zeka oyunlarını başlattık. Hakikaten ileride Alzheimer’a yakalanmamak adına devamlı zihnimizi çalıştırmamız gerekiyor. O açıdan peçiç de aslında bir strateji oyunudur. Bizim aile merkezlerimizde bu tür etkinliklerin yanı sıra mesleki becerilere yönelik etkinliklerde devam ediyor. Ama özellikle Hanımlar Lokali’ndeki ben resim çalışmalarını hakikaten çok önemsiyorum. Ben tekrardan emek veren bütün hocalarımıza ve siz değerli kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Hepinizin şansı bol olsun diyor, başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, ilk üçe giren kursiyerlere çay makinesi hediye edildi. Yarışmaya katılan diğer kursiyerlere ise çeşitli hediyeler verildi.