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Parmak bebek Belinay GAÜN Hastanesinde hayat buldu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesinde yirmi üç haftalıkken dünyaya gelen, yaşama şansı çok düşük olan Belinay bebek, 160 günlük yaşam mücadelesini kazandı. GAÜN Hastanesi’nin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde haftalarca tedavi gören Belinay bebek, Yenidoğan ekibinin özverisiyle hayata tutundu.

GAZİANTEP 22.12.2020, 09:53
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Parmak bebek Belinay GAÜN Hastanesinde hayat buldu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesinde yirmi üç haftalıkken dünyaya gelen, yaşama şansı çok düşük olan Belinay bebek, 160 günlük yaşam mücadelesini kazandı. GAÜN Hastanesi’nin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde haftalarca tedavi gören Belinay bebek, Yenidoğan ekibinin özverisiyle hayata tutundu.

GAÜN Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nin Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Muhittin Çelik Belinay bebekle ilgili, “23 haftalık 560 gram doğan Belinay bebek, doğduğunda kendi soluyamadığı için solunum desteğini doğumhanede başladık. Küçük doğacağını bildiğimiz için ön hazırlıkların hepsini tamamlamıştık. Doğar doğmaz da akciğerini geliştiren bir ilaç verdik. Daha sonrasında yoğun bakıma aldık. Yoğun bakımda yaklaşık iki ay boyunca solunum cihazına bağlı kaldı. İki aydan sonra yavaş yavaş solunum cihazını çıkarıp kendi solunumunu desteklemeye başladık. Aileyle de tam koordinasyon şeklinde çalışmamız gerekiyordu. Ailenin bizimle iletişimi gayet iyiydi. Anne sütünü getiriyorlardı. Bu kadar küçük doğan bebeklerde beslenmeyi anne sütüyle yapmak istiyoruz. Bu açıdan aile de üzerine düşen görevi gayet iyi yerine getirdi. Bebeğimiz şu an yaklaşık olarak 2 bin 500 gram. Kalbinde damar açıklığı vardı. Kardiyoloji kliniği ile birlikte ilaç vererek o damar açıklığını kapattık. Gözünde ise erken doğan bebeklerde çok sık görülen görme sorunu söz konusuydu. Bu konuyla ilgili de erken dönemde ilaç ve lazer tedavisi yapıldı. Şu an ise genel durumu gayet iyi. Göz, nöroloji, kalp ve yeni doğan tarafından takip ediliyor. Taburcu etmeden önce beyin ultrasonuna da baktık ve herhangi bir kanama olmadığını da gördük. Bu kadar küçük bir bebekte bunun olmaması çok önemli. Küçük ve erken doğan bir bebeğin aktivitesinin bu kadar canlı ve normale yakın olması bizi çok sevindirdi. Bebeğimizi takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Bebeğimizi taburcu etme düzeyine getirdik”

Belinay bebeğin taburcu etme düzeyine geldiğini ifade ederek Doç. Dr. Muhittin Çelik, “Bebeğimiz tedavi görürken her dakika muhakkak başında bir hekim ya da hemşire oldu. Bir ekip işi olmadığı takdirde bu iş başarılamazdı. Ekip ruhumuzla bu işi başardık. Hem buradaki çalışma arkadaşlarımla hem de göz, kardiyoloji, radyoloji gibi birçok klinikle birlikte çalışarak bu işi başardık. Bu vesile ile diğer kliniklerde çalışan mesai arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bebeğimizi taburcu etme düzeyine hep birlikte getirdik” şeklinde konuştu.

“Emeği geçen herkese teşekkür ederiz”

Ahmet- Hülya Çekici çiftinin dördüncü bebeği olan Belinay bebekle ilgili baba Ahmet Çekici ise, “Bebeğimiz beş buçuk aylıkken 560 gram olarak dünyaya geldi. Yaşayacağına dair hiç ümidimiz yoktu. Çok şükür şu anda sağlığı çok iyi. Allah’tan ümit kesilmezmiş. 160 gün sonra bebeğimiz Belinay’ı kucağımıza alacağız. Çok mutluyuz. Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne çok teşekkür ederim. Bebeğimiz onlarında sayesinde tekrar hayata döndü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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